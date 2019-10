Butikskæde i ny møgsag - ansatte skulle arbejde gratis

Nordens største sportskæde er igen i søgelyset.

Møgsagerne fortsætter med at vælte ned over Nordens største forhandler af sportstøj og skiudstyr, XXL, der også sælger til danske forbrugere.

Først kom det frem, at chefer i en række XXL-varehuse har straffet ansatte med armbøjninger, når de f.eks. kom for sent eller missede salgsmål. Dernæst kunne norske medier afsløre en række kritisable forhold på en kursuslejr, hvor XXL-ansatte bl.a. fik hældt isvand ud over sig – kun iført undertøj.

Nu skriver det norske medie E24, at XXL-ansatte måtte arbejde uden løn på Arbejdernes internationale kampdag, den 1. maj, som ellers er en helligdag i Norge med lukkede butikker.

Medarbejderne fik at vide, at helligdagen skulle bruges på vareoptælling, og de blev opfordret til at møde op, selvom de ikke ville få nogen form for betaling. Et enkelt varehus i Oslo har gentagne gange bedt ansatte om at arbejde gratis, og nægtede man at møde op, blev man konfronteret og kritiseret.

»Dette er hårrejsende,« siger Trine Lise Sundnes, leder af LO-fagforbundet Handel og Kontor, til E24.

XXL lægger sig fladt ned og kalder det »uacceptabelt,« at ansatte blev bedt om at arbejde gratis.

»Det må ikke ske, og det er et klart brud på vores regler og rutiner,« siger chefen for XXL i Norge, Anders Kjellén, til E24.

Han siger, at ledelsen ikke var bekendt med situationen, og at der nu er taget hånd om problemet.

Med cirka 60 varehuse i Norge, Sverige og Finland er XXL den største aktør i Norden inden for sportstøj og -udstyr. Kæden sælger også via nettet i Danmark.

Stifteren af XXL, Øivind Tidemandsen, har tidligere udtalt, at han er »flov« over de mange afsløringer af en vinderkultur, der med stifterens egne ord har været »ude af kontrol.«

Udover afsløringer af strafarmbøjninger til ansatte og en udbredt militærretorik på kursuslejren nær den svenske grænse, er det også kommet frem, at XXL har saboteret konkurrenters varetilbud og forfalsket egne salgstal.

Derfor er det måske ikke så underligt, at XXL tidligere på året hyrede PR-bureauet Zynk, som er specialiseret i at »genvinde tillid og omdømme« i skandaleramte selskaber.