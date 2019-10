En virksomhed, som satser på at blive »Netflix for billeder«, får nu manden bag MobilePay ind i bestyrelsen.

39-årige Rasmus Korsgaard, som stod i spidsen for Danske Banks Mobilepay-team, træder ind i et nyt iværksættereventyr.

Efter at have forladt banken i 2018, er Rasmus Korsgaard kommet ind i ledelsen for studieappen Lix, og nu er han blevet bestyrelsesmedlem hos billedeplatformen Jumpstory, skriver Berlingske.

»Det er utroligt privilegeret at få lov til at være med på en sådan rejse. Følelsen af at udvikle noget, som folk forstår, når man sidder og fortæller om det til middagsbordet, er ganske anderledes end den, man normalt oplever, når man sidder med forholdsvis anonyme systemer,« siger Rasmus Korsgaard til avisen.

Jumpstory er stiftet af Jonathan Løw og Anders Thiim Harder og er en abonnementtjeneste for billeder og videoer, som virksomheder kan bruge til deres nyhedsbreve, PowerPoint-præsentationer mv.

Ifølge stifterne adskiller platformen sig fra sine mange konkurrenter ved at bruge kunstig intelligens, når virksomhederne skal find det rette billede.

Rasmus Korsgaard startede i Danske Bank i 2007 i rollen som it-udvikler og siden hen som leder af afdelingen, der udviklede MobilePay.