Dansk multimilliardær lander overskud på næsten 2 mia. kr.

Niels Peter Louis-Hansen må trods endnu et fremragende år konstatere, at indtjeningen ikke kan stå mål med året før.

Pengene flyder fortsat ind i Coloplast-arvingen Niels Peter Louis-Hansen pengetank.

Alene det seneste år landede han et overskud på 1,96 mia. kr., viser et dugfriskt regnskab for hans personlige holdingselskab.

Selvom der er et stykke op til sidste års rekordregnskab, der bød på et overskud på 2,8 mia. kr., er der naturligt nok glæde at spore.

»Årets resultat betragtes som tilfredsstillende og over det forventede. Årets positive resultat kan primært henføres til positive kursreguleringer på investeringer,« skriver Niels Peter Louis-Hansen i ledelsesberetningen.

Selskabets primære indtjening kommer bl.a. fra ejerskabet af medicoselskabet Ambu, som han via holdingselskabet N.P. Louis-Hansen ApS ejer 14,7 pct. af.

Udover Ambu har Niels Peter Louis-Hansen også aktier i selskaber inden for ejendomme, affald og biotek.

Derfor er kursudviklingen i de selskaber altafgørende for udviklingen, hvilket også anerkendes i årsrapporten.

»For regnskabsåret 2019/20 forventes et lavere men positivt resultat. Årets resultat for 2019/20 vil i vid udstrækning være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder,« skriver han.

Niels Peter Louis-Hansen ejer også 21 pct. af Coloplast, som hans forældre, Aage og Johanne Louis-Hansen, stiftede tilbage i 1950’erne. Den ejerandel tæller dog imidlertid ikke med i regnskabet for N.P. Louis-Hansen ApS.