Amerikansk stat forbyder pels

Californien forbyder, som den første stat i USA, fremstilling og salg af animalsk pels.

Den amerikanske stat Californien bliver den første amerikanske stat, der forbyder salg af pels lavet af dyr.

Det skriver BBC.

Forbuddet kommer fra et lovforslag underskrevet af den californiske guvernør, Gavin Newson. Med lovforslaget bliver der også indført forbud mod at bruge dyr i cirkusforestillinger, medmindre at der er tale om katte, hunde eller heste.

Fra 2023 vil det derfor ikke længere være muligt at købe eller sælge tøj, sko eller tasker fremstillet af pels i Californien. Hvis man som indbygger i den solrige stat alligevel lader sig friste, kan man risikere at få en bøde på op til 1.000 dollars, svarende til 6.750 kr. Forbuddet gælder dog ikke for læder og huden fra hjorte, får og geder. Loven vil heller ikke til at gælde for udstoppede dyr.

»Når det handler om dyrevelfærd, går Californien forrest, og i dag kræver det lederskab, at vi gør salg af pels forbudt,« udtalte guvenør Gavin Newsom i en erklæring.

Forbuddet er blevet fejret af flere amerikanske dyrevelfærdsorganisationer, der over længere tid har opfordret til forbuddet.

»Vi fejrer Gavin Newson og statens øvrige lovgivere for at erkende, at borgerne i Californien ikke ønsker, at deres stat skal bidrage til efterspørgslen af pelsprodukter,« skriver Humane Society USA, der er en amerikansk dyrerettighedsorganisation, bla. i en pressemeddelelse.

Beslutningen blev dog ikke kærligt modtaget af alle. Bla. har en talsmand for Fur Information Council udtalt, at lovgivningen er »en del af en radikal vegansk dagsorden, der, med pels som det første skridt, kommer til at betyde andre forbud mod, hvad vi spiser, og hvad vi har på.«