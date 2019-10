Lego drømmer om at udleje sine klodser i stedet for at sælge

Ifølge Legos chef for bæredygtighed, Tim Brooks, er den danske legetøjsproducent åben for at udleje legoklodserne i stedet for at sælge dem.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Fremover skal det være slut med at gemme ungernes Lego væk i kælderen, når de er blevet for gamle til at lege med de små plastiklodser.

I stedet skal det være muligt at returnere legetøjet, så et nyt barn kan få glæde af at lege med legoklodserne - i hvert fald hvis det står til Tim Brooks, der er ansvarlig for bæredygtighed i Lego.

Ifølge Lego-chefen er den danske legetøjsproducent »totalt åben« over for idéen om, at legoklodserne i fremtiden skal udlejes frem for at købes, siger han til erhvervsmediet Financial Times.

Men der er et men. Legos æsker indeholder ofte hundredvis af små klodser og andre plastikdele, og det er et alvorligt benspænd i forhold til tanken om at udleje legoklodserne.

»For hvad er chancen for at give en æske til et 8-årigt barn og så få alle klodserne tilbage igen? Der er mange tekniske udfordringer ved modellen, men det er det, som vi ser på i øjeblikket,« siger han.

Tim Brook understreger dog, at der ikke ligger konkrete planer om at indføre en udlejningsordning.

Idéen er blot en af flere, som legetøjsproducenten i øjeblikket overvejer i et forsøg på at skrue ned for ressourceforbruget og samtidig gøre Lego mere bæredygtig.

Lego besluttede i 2015 at smide 1 mia. kr. i et såkaldt "Sustainable Materials Centre", der skal være med til at indfri Legos ambition om, at alle produkter i 2030 skal være produceret bæredygtigt – altså enten af bioplast eller af genbrugsmaterialer.

I dag er størstedelen af Legos klodser produceret af ABS - akrylonitril butadien styren.