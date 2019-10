Møder kan være spild af tid, men hos en af verdens mest succesfulde virksomheder fandt man en ny vej.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Amazon er et af verdens meste succesfulde selskaber, og stifteren Jeff Bezos er en af verdens rigeste forretningsfolk.

Mange har luret på, hvorfor Amazon år efter år kan præstere en fremgang, som kun er få forundt. Det er der mange forklaringer på, men selv påpeger Jeff Bezos især én enkelt ting omkring ledelsen af selskabet.

»For mange, mange år siden forbød vi powerpoint-præsentationer ved møder i Amazon. Og det er sandsynligvis det smarteste træk, vi nogensinde har foretaget os,« lød det fra Jeff Bezos ved en tale på Bush Center’s Forum om lederskab i 2018, skriver CNBC.

Som erstatning for powerpoint-præsentationerne indførte Jeff Bezos i stedet en ny måde at gennemføre møder blandt topledelsen.

Møderne begynder med, at deltagerne sidder i stilhed og læser et i forvejen ”velforberedt og velskrevet oplæg på seks sider” i de første 30 min. af mødet.

»Idéen med oplægget er at skabe en ramme for den efterfølgende diskussion,« fortalte Jeff Bezos.

Deltagerne opfordres til at tage notater, og efter læsepausen diskuterer man oplægget. Og begrundelsen er lige så simpel, som den er genial.

»På grund af et stort arbejdspres har mange topchefer en tendens til at bluffe sig gennem et møde, som om de har læst på lektien. Derfor gælder det om at skabe tid, så oplægget rent faktisk bliver læst,« sagde Jeff Bezos.

Jeff Bezos er i øvrigt ikke den eneste topchef, som anvender denne form for ”stille møder”.

Hos Twitter bruger adm. direktør Jack Dorsey en lignende metode. Her starter møderne med 10 min. stilhed, hvor deltagerne skal koncentrere sig om at læse sig ind på mødet via Google Doc.

»Den mødeform betyder, at alle får tiden til at sætte sig ind i sagerne og giver os muligheden for at arbejde fra mange forskellige lokationer. Og det betyder, at vi hurtigere når frem til ”sandheden og en kritisk tankegang”,« siger Jack Dorsey til CNBC.