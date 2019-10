»En virksomhed skal ikke være afhængig af Jack Ma. Jack Ma bliver gammel. Jack Ma bliver dum. Jack Ma bliver syg,« siger Alibaba-stifteren selv.

Efter at være blevet kaldt uegnet til rollen som adm. direktør, begyndte Alibaba-grundlægger Jack Ma at forberede sig selv og virksomheden på sin afgang ti år senere.

Det skriver CNBC.

»En virksomhed skal ikke være afhængig af Jack Ma. Jack Ma bliver gammel. Jack Ma bliver dum. Jack Ma bliver syg eller kommer ud for en bilulykke eller noget i den stil,« siger mangemilliardær Jack Ma om planlægning af sin fratrædelse som direktør for kinesiske Alibaba Group.

På Forbes Global CEO-konference afslørede Jack Ma, at han allerede vidste, at han ville stoppe som adm. direktør, 10 år inden det skete. Fratrædelsen, der fandt sted på Jack Mas 20 års jubilæumsdag, var planlagt ned til mindste detalje, så virksomheden kunne nå at forberede sig.

Det var nemlig aldrig meningen, at Alibaba skulle have en ny Jack Ma, men at den i stedet skulle udvikle et system, der kan skabe og træne nye, dygtige ledere.

»I skal ikke have en ny Jack Ma. Én Jack Ma er allerede for meget for virksomheden,« fortalte Jack Ma til konferencen.

I ti år har Alibaba og Jack Ma altså forsøgt at skabe et system, der kunne uddanne nye ledere og finde en efterfølger til grundlæggeren. Titlen som adm. direktør gik til Daniel Zhang, der overtog i september 2019.

Med en formue på mere end 250 mia. kr. er Jack Ma Kinas rigeste mand. Han er derudover den næstrigeste person i hele Asien. Han var med til at grundlægge Alibaba Group, der så dagens lys i 1999.

Alibaba Group er et kinesisk multinationalt selskab med speciale i e-handel, detail og teknologi. Selskabet gik på den amerikanske børs i maj 2014 og har i dag en markedsværdi på 460 mia. dollars.

Alibaba havde sidste år en omsætning på næsten 360 mia. kr., og er igen i år blevet kåret som Kinas mest værdifulde selskab.