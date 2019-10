Realkreditlån kan være for dyrt, hvis du vil låne til forbrug

Der er mange omkostninger foruden renten, når man låner penge.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Det hedder sig, at realkreditlån er de klart billigste, når man har brug for penge.

Men dels er de forbeholdt boligejere med friværdi, dels er engangsomkostningerne ved optagelse så høje, at specielt mindre lån bliver for dyre.

Rådet kommer fra Mybanker, der har gennemgået markedet for forbrugslån.

Der er flere faldgruber ved at vælge et realkreditlån.

Etablerings- og stempelomkostninger kan blive høje. Eksempelvis skal man betale 1,5 pct. i stempelafgift for hver krone, man låner i et realkreditinstitut, med mindre der er stempel nok i boligen, så der kan modregnes.



Bidragsstrukturen er indrettet sådan, at hvis man kan holde sit lån indenfor 40 pct. af belåningsværdien, er det relativt billigt. Men kommer man op i nærheden af de 80 pct., mere end fordobles bidragssatserne.



Det billigste lån er afdragsfrit, og man vil således have en stor restgæld om 10 år, når pengene skal betales tilbage, eller der skal lånes.

»At optage lån i et realkreditinstitut er forbundet med en del omkostninger til tinglysningsafgift, kurtage, gebyrer mm. En del af disse omkostninger er de samme uanset lånets størrelse, og selv om renten er lav, kan små korte lån være dyre i realkreditinstitutter,« lyder advarslen fra Mybanker.

Det er også muligt at låne relativt høje beløb som 200.000 kr. uden at have fast ejendom. Lånet bliver dog noget dyrere, da banken vurderer at risikoen for ikke at få pengene tilbage er højere uden pant i ejendommen.

Bankerne er sultne efter at låne penge ud, men heller ikke med banklån skal man stirre sig blind på, at renten er lav. Afgørende er, hvor høje de årlige omkostninger i pct. (ÅOP) er. De tager nemlig højde for etableringsomkostningerne, der omregnes til en rente.

Mange banker har forbrugslån ned til ca. 6-7 pct. i rente, men også op til ca. 18 pct. Samtidig kan omkostninger til bl.a. etablering være fra 0 op til ca. 6.000 kroner for et lån med en hovedstol på 200.000 kr.

Ifølge Mybankers undersøgelse har billigste forbrugslån en rente helt ned til 3,55 pct.

Det er langt fra alle, der kan komme så langt ned. Det kræver en individuel kreditvurdering og formentlig et større engagement i banken.