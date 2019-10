70 år gammelt familiefirma reddet efter konkurs

Én af Danmarks førende leverandører af møbler til erhvervslivet gik for nylig konkurs. Nu er 50 arbejdspladser reddet.

I begyndelsen af oktober måtte Inventa, én af Danmarks førende leverandører af inventar til butikker og det øvrige erhvervsliv, lade sig gå konkurs.

Dermed var der tvivl om den fortsatte fremtid for den 70 år gamle virksomhed og dens 50 ansatte.

Den tvivl er nu fjernet. For Inventas aktiver og aktiviteter er blevet reddet fra konkursen. Køberen er stifterfamilien, der gennem fire generationer har ejet Inventa.

»Efter en meget kort tid under kurators ledelse, er det lykkedes at lave en aftale med selskabets kreditgivere, der alle har været meget positive i bestræbelserne på at sikre virksomhedens fortsatte virke,« siger Morten Kristensen, direktør og medlem af ejerfamilien, i en pressemeddelelse.

Det oplyses, at Inventa har fået et »betydeligt« kapitalindskud i forbindelse med redningsaktionen. Sammen med nye aftaler skal det sikre den finansielle stabilitet i virksomheden.

»Aktiviteterne vil også fremadrettet have fokus på de større detailkæder, men virksomheden leverer også andre kundetilpassede specialløsninger, hvor den håndværksmæssige kvalitet er i højsædet,« siger Morten Kristensen.

Mens Inventa har været under konkursbehandling, valgte boets kurator at holde de 50 ansatte og aktiviteterne i gang på den 12.000 kvadratmeter store fabrik i Spøttrup nær Skive.

I årene op til finanskrisen havde Inventa pæne millionoverskud. Men i 2009 knækkede filmen med det første underskud i en årrække. Fra 2009 og fem år frem tabte Inventa sammenlagt næsten 25 mio. kr.

Senest blev det i 2018 til et underskud efter skat på 3,8 mio. kr. Det blev kaldt utilfredsstillende i regnskabet.

»Resultatforventningen for 2018 var et positivt resultat. Målsætningen blev ikke opfyldt primært som følge af lavere ordretilgang end forventet, da selskabet mistede en større ordre,« stod der i regnskabet.