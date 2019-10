Catacap køber majoriteten i to af Danmarks førende webbureauer og slår de to selskaber sammen til en sværvægter inden for online markedsføring.

Kapitalfonden Catacap tager den store tegnebog op af lommen og køber de to webbureauer Danaweb og Optimeo for et trecifret millionbeløb.

Samtidig fusionerer kapitalfonden de to selskaber, som bliver til en ny dansk magtfaktor på markedet for online markedsføring, hjemmesider og søgeoptimering.

»Vi har investeret i to utrolig dygtige teams, som har vist vejen på et ellers hårdt marked for webløsninger og online markedsføring,« siger Rasmus Lokvig, partner i CataCap, og uddyber:

»Det er et meget fragmenteret marked med mange små spillere. Nu laver vi en storspiller, som tager en klar rolle som markedsleder i Danmark.«

Catacap Kapitalfonden blev skiftet i december 2012 og har i sin første fond hentet 1,1 mia. kr. fra investorer.

Catacap har lavet 11 investeringer siden stiftelsen og har dermed været en af de mest aktive kapitalfonde i Danmark de senere år.

Kapitalfonden investerer i små- og mellemstore virksomheder med en omsætning på minimum 50 mio. kr.

Bl.a. de mest prominente investeringer er REKOM, som er Skandinaviens største nattelivskoncern og driver over 80 barer.

Endnu er det dog ikke blevet til nogle exits for Catacap.

De to webbureauer bliver den 11. investering for Catacap, som siden stiftelsen i december 2012 har været en af branchens mest ivrige opkøbere.

Det 13 år gamle webbureau Danaweb er det klart største selskab af de to opkøb, mens Optimeo, der er startet af brødrene Silas Ystrøm og Kuno Ystrøm, har været blandt de hurtigst voksende online markedsføringsbureauer de seneste par år.

Tilsammen får det fusionerede selskab ca. 175 ansatte og ca. 13.000 kunder, som primært består af små- og mellemstore virksomheder.

Catacap køber lidt under 60 pct. af selskaberne, mens stifterne deles om de resterende godt 40 pct.

»Vores fokus er at bygge den bedste digitale markedsføringsvirksomhed i Danmark med Danaweb og Optimeo. Vi vil stå i spidsen for en konsolidering af markedet for online markedsføring og er derfor åbne for yderligere opkøb i branchen,« siger Rasmus Lokvig.

Danaweb er i forvejen landets største leverandører af hjemmesider og online marketing. Men selv om Danaweb har hævet bundlinjen til over 20 mio. kr. i både 2017 og 2018, har selskabets vækst været mere afdæmpet de senere år.

Tilbage i 2014 var Danaweb igennem en stor omstrukturering og fyringsrunde for at sikre lønsomhed og en vækstkurve, der fortsat pegede den rigtige vej.

»Vi kunne godt fortsætte med at skabe vækst i vores eget tempo, men hvis vi skulle tage det næste store skridt, krævede det at få en kapitalfond ind,« siger topchefen hos Danaweb, Kenneth Stampe.

Optimeo-brødrene stiftede for seks år siden virksomheden og har på trods af en stejl vækstkurve formået at tjene penge og tilbagebetale sine vækstlån i 2017 og 2018. Alligevel kræver det et langt tungere kapitalapparat i ryggen, hvis Optimeo skal gå fra at være en udfordrer til en sværvægter på markedet, mener medstifter og direktør Kuno Ystrøm.

»Vi får den volumen og kapital, som gør os i stand til at investere langt mere intensivt. Vi bliver i stand til at levere hele paletten af digitale services til vores kunder. Det bliver helt afgørende på et marked, hvor mange små specialister ikke har alle varer på hylderne,« siger han.

Optimeo har tidligere hentet kapital fra Vækstfonden og topchef i mobilselskabet 3, Morten Christiansen. Men brødrene har bevaret to tredjedele af ejerskabet i Optimeo og har derfor scoret et anseeligt millionbeløb på at sælge majoriteten til Catacap.

»Det var et naturligt næste skridt at få en kapitalfond om bord. Vi er ambitiøse, og vi befinder os på et marked, hvor skala bliver vigtigere. Vi har været de klassiske iværksættere, men skal nu bygge det næste fundament til at blive en stor og med tiden international spiller,« siger Silas Ystrøm, medstifter og direktør i Optimeo.

De to brødre fra Optimeo fortsætter i ledelsen for det sammenlagte selskab, mens Kenneth Stampe fra Danaweb bliver adm. direktør. Catacaps partner, Jens Harsaae, bliver bestyrelsesformand.

Selv om selskaberne fusioneres, vil de indtil videre fortsætte under de to eksisterende brands.

Det nye team har en klar ambitionen er at bygge den altdominerende spiller i Danmark inden for en kort årrække, hvorefter væksttogtet går uden for landets grænser.

»Danaweb har allerede erfaringer fra Tyskland og Sverige, men vi har også lært, at det kan være svært at starte op fra bunden på et andet marked. Derfor bliver ekspansionen mere et spørgsmål om at opkøbe bureauer på de markeder, vi gerne vil ind på, og bygge op derfra,« siger Kenneth Stampe.