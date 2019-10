Spies solgt til norsk milliardær

Petter Stordalen har købt den skandinaviske rejsekoncern.

Den skandinaviske rejsekoncern Spies-gruppen med danske, svenske, finske og norske rejseudbydere er blevet købt af den norske forretningsmand Petter Stordalen, der har grundlagt et hotelimperium.

Derudover er kapitalfondene Altor og TDR Capital også med i handlen. Det oplyser Spies i en pressemeddelelse.

»I dag er en stor dag for en mand, der elsker rejsebranchen. Spies-gruppen i Norden har opbygget en portefølje med stærke nordiske brands, og er i dag kronjuvelen blandt nordiske rejsearrangører. Derfor er jeg utrolig stolt over, at vi sammen med to solide partnere er landet på en løsning, der giver os mulighed for at sikre disse selskabers fremtid,« udtaler Petter Stordalen.

Petter Stordalen har købt sig ind i Spies via selskabet Strawberry Group. Strawberry Group og Altor har hver købt 40 pct., mens TDR Capital har købt de resterende 20 pct.

Handlen finder sted, efter at den britiske rejsegigant Thomas Cook i september gik konkurs. Spies var som en del af den nordiske del af Thomas Cook.

»Jeg er utrolig glad for, at Stordalen, Altor og TDR bliver vores nye ejere. Deres store brancheerfaring og økonomiske styrke vil give os den langsigtede stabilitet, vi har brug for, samt helt nye muligheder for at udvikle vores kundetilbud i fremtiden,« udtaler Magnus Wikner, koncernchef for den nordiske Spies-gruppe.

Spies-gruppen har i alt 2.300 ansatte i henholdsvis Spies, Ving, Tjäreborg og Thomas Cook Airlines Scandinavia. Driften i selskaberne bliver flyttet over i et nyt selskab.

Handlen omfatter samtlige nuværende aktiviteter, og det vil ikke få indflydelse på Spies-gruppens aktuelle eller kommende rejser, oplyser selskabet.

Konkursen i Thomas Cook betød blandt andet, at Spies måtte aflyse flyafgange i et døgn. I modsætning til moderselskabet i Storbritannien gav den nordiske del af Thomas Cook overskud, og derfor lod kreditorerne selskabet køre videre med henblik på et slag.

Det er altså nu blevet en realitet.

Spies solgte sidste år 274.000 rejser og er Danmarks største rejsevirksomhed, og selskabet havde i det seneste regnskabsår et overskud på 60 millioner kroner.