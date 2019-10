Ikea fejrer rekordår med stor bonus til alle ansatte

Efter et rekordår i Ikea Danmark kan de ansatte se frem til en bonus på mere end en månedsløn.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Som tak for en ekstraordinær indsats vil Ikea Danmark give sine ansatte en større bonus. Den lyder på 114 pct. af en månedsløn.

Den store bonus bliver givet til 3079 ansatte, som enten stadig arbejder i koncernen eller har arbejdet det seneste regnskabsår og med minimum seks måneders ansættelse.

Ikea Danmark havde i sidste regnskabsår den bedste omsætning i kædens 50 år i Danmark. Salget gik frem med 7,9 pct. og omsætningen landede på 4,7 mia. kr., viser det ureviderede regnskab.

»Jeg er meget imponeret over, hvad vi i fællesskab har præsteret. I Ikea taler vi om at kraftsamla, når vi samles om at gøre en ekstraordinær indsats. Jeg er derfor meget glad for, at vi nu kan udbetale denne bonus, og at alle medarbejdere bliver tilgodeset, for alle har ydet en forbilledlig indsats,« siger Johan Laurell, adm. direktør i Ikea Danmark.

Størrelsen på bonussen varierer fra person til person efter arbejdede timer. Alle får dog den samme procentvise bonus, nemlig helt præcist 114,28 procent af deres månedsløn.

Bonussen udbetales, fordi Ikea Danmark har realiseret målsætninger for salg, omkostning og resultat.

Ifølge direktøren, så er Ikea i gang med at ændre sit 75 år gamle koncept, »så møbelkæden i fremtiden bliver endnu mere digital, nemmere at handle med og mere tilgængelig for endnu flere af de mange mennesker«.