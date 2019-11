Usertribe vil sætte ekstra fart på vækstrejsen efter en stor kapitalindsprøjtning i sommer. Nu får det danske selskab en af de tungeste tech-iværksættere fra USA ind i ejerkredsen.

Det danske tech-selskab Usertribe, som hentede 34 mio. kr. i sommer, har nu fået en af USA’s store iværksætterguruer ind som ny investor.

Det er Ken Morse, der i over 35 år har stået i spidsen for flere tech-succeser i USA, som går ind med et millionbeløb i Usertribe. Han er en af grundlæggerne af det kendte MIT Entreprenuership Center og har været en af Barack Obamas tætte rådgivere.

»Jeg har set hundredvis af ambitiøse startups rundt om i verden. Men Usertribe har, hvad der skal til for at blive en stor global virksomhed. Teknologien er nem at skalere, og teamet har det rette mix af erfaring og ung sult,« siger Ken Morse, der ikke vil sætte tal på, hvor mange millioner kan har skudt i Usertribe.

Den danske it-komet vil revolutionere markedet for kundeindsigter ved at bruge software og kunstig intelligens (AI) til analysere, hvordan forbrugere reagerer på en virksomheds produkter, digitale services og markedsføring. På den måde kan virksomheder involvere deres kunder i skabe en bedre produktoplevelse.

Med et hold af erfarne investorer om bord indstiller Usertribe nu sigtekornet efter en globale ekspansion.

»Planen er at blive en global spiller i løbet af de kommende tre år. Vi har allerede kontor i London, og vi vil ind i flere nordeuropæiske lande, inden vi vores rejse går til USA,« siger Casper Henningsen, adm. direktør i Usertribe.

Forretningsmodellen har indtil videre sendt tårnhøj vækst i retning af Usertribe, som har 24 ud af 25 C25-selskaber på kundelisten. Alene i år forventer Casper Henningsen, at toplinjen vokser 40-50 pct., men han ønsker ikke at sætte tal på omsætningens størrelse.

Til gengæld er der røde tal på bundlinjen, som sidste år viste et underskud på 7,5 mio. kr.

»Vi skal investere alt den kapital, vi har fået ind, i vores teknologi, for det er den, som skal drive vores internationale ekspansion. Vi fokuserer ikke på at blive profitable lige nu,« siger Casper Henningsen.

Investeringerne skal bl.a. udmønte sig i en ny software, som kan analysere ansigtsudtryk og dermed give virksomheder indsigt i, hvordan kunderne oplever virksomhedernes produkter og services.

Usertribe har netop lanceret den første prototype inden for ansigtsgenkendelse.

»Målet er, at vi kan vurdere brugeroplevelsen ved hjælp af en video, som vi modtager fra brugeren - alene på baggrund af ansigtsudtrykket. Det skal bruges til at levere analyser til virksomhederne i realtid,« siger Casper Henningsen.

Ken Morse forudser, at Usertribe er en global virksomhed allerede om tre år.

»Det vil være oplagt, at Usertribe er til stede i et par amerikanske byer om tre år. Men det handler om at gemme den danske Jantelov væk, hvis det skal lykkes,« siger han.

Ud over den nye investor, Ken Morse, har Usertribe bl.a. fået investorkapital fra Stig Hølledig, der blev hovedrig på at sælge sin virksomhed Corebit i 2000.