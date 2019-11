Manglende bukser blev til en millionforretning

En undren over, at favoritmærket Freddy WR.UP ikke blev forhandlet i Danmark, gav Lærke Bro Knudsen og Anders Knudsen en idé. I dag omsætter de for millioner.

Lærke Bro Knudsen var egentlig sygeplejerske. Men en frustration over ikke at have tiden til at yde den omsorg for patienterne, som hun havde håbet blandet med erkendelsen af, at livet med et lille barn og en mand, der ofte var på rejse med arbejdet, ikke fungerede, gjorde, at hun ville prøve noget nyt.

Sammen med ægtemanden Anders Knudsen fik hun en idé. Lærke Bro Knudsens favorit-bukser fra det italienske mærke, Freddy WR.UP, kunne nemlig ikke købes i Danmark, men kun i Norge, og det besluttede parret at gøre noget ved.

Derfor stiftede de virksomheden Shapeit.dk, som primært forhandler idrætstøj til kvinder. Det er de med rette glade for i dag. Siden opstarten i 2015 har omsætningen nemlig været tæt på en fordobling hvert år, og i 2018 kunne virksomheden bryste sig af en omsætning på 12 mio. kr. netto.

Shapeit blev hurtigt en succes, og det gjorde, at Anders Knudsens bror, Michael Simmenes Knudsen, tidligt købte sig ind i virksomheden. I dag ejer de to brødre virksomheden 50/50, mens Lærke Bro Knudsen er daglig leder.

»Det stak jo af fra dag ét. Indenfor de første par uger havde Lærke og Anders solgt alle de varer, de havde fået hjem. Så blev jeg spurgt, om jeg ville købe mig ind, så jeg kunne tage mig af regnskabsopgaver og så videre,« siger Michael Simmenes Knudsen.

Siden opstarten med Freddy WR.UP er der kommet en lang række andre mærker til. Men tager man et kig på Shapeits hjemmeside opdager man hurtigt, at mange af de helt store og kendte mærker mangler. Det er der en god grund til, for det er nemlig en af de måder, som Shapeit kan adskille sig fra konkurrenterne på, lyder det fra Michael Simmenes Knudsen.

»Vi har nogle mærker, der er eksklusive for Danmark og eksklusive for os. Vi vælger med vilje de mærker, som vi synes er fede, og så vælger vi lidt med vilje at have et sortiment, som man netop ikke kan finde hos Sportsmaster. De omsætter jo for hundredvis af millioner hvert år, og det kan man ikke hamle op med, hvis man som nystartet begynder at sælge Nike og Adidas, som de også gør,« siger han.

Michael Simmenes Knudsen fortæller, at man i 2019 forventer en stigning i omsætningen på godt 50 pct., men på trods af succesen ser han ingen grund til at skynde sig ud på et internationale marked. Virksomheden fokuserer først og fremmest på Danmark, hvor man, udover de nuværende to butikker på Sjælland, planlægger at åbne yderligere to butikker i Jylland.

»På længere sigt vil vi gerne kigge mod udlandet. Anders er i forretningsmæssig forstand en løve, der bare gerne vil ud over stepperne, men jeg gerne vil overveje og gennemtænke tingene. På den måde komplimenterer vi hinanden godt, og man kan ikke bare gå ind i et andet land, bare fordi man får en hurtig idé. Vi skal tænke os om,« siger han.