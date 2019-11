Starbucks åbner ny butik - men du skal ikke bestille kaffe i den

Verdens største kaffekæde lancerer nyt koncept, der er designet til de ekstra travle kunder.

Kaffekæden Starbucks udvidder med et nyt smart koncept - små butikker, hvor det ikke er meningen du skal bestille din kaffe, men blot hente den.

Bestillingen skal nemlig foregår via firmaets app.

Det skriver CNN.

Den verdensomspændende kaffegigant, der allerede i september annoncerede det nye koncept, åbner tirsdag sin første "Starbucks Pick-Up"i i New York, tæt ved metrostationen Penn Station.

Ifølge Kathryn Young, der er næstformand for kædens markedsføring i storbyerne, vil forbrugerne have »bekvemmelighed, komfort og forbindelse,« og den nye slags butikker er designet til særligt at imødekomme de første to parametre.

Til CNN siger hun desuden, at det er meningen, at butikken skal være »forudsigelig og nem« for de kunder, der har brug for hurtigt at kunne hente mad og drikke i deres travle liv.

Den første af de nye butikker i New York er ca. 300 kvm stor og altså en del mindre end normale Starbucksbutikker, der er omkring 550 kvm. Der er ingen borde og stole, og butikken lægger altså op til, at man smutter igen, når man har fået sin kaffe.

Det nye forretningskoncept er en del af Starbucks strategi om at få flere kunder til at benytte sig af kædens app, hvor du kan også kan blive såkaldt fordelsmedlem.

Antallet af kunder der er medlem af Starbucks fordelsklub er allerede det seneste år steget med 15 procent og er i dag oppe på 17,6 mio. brugere.

Hvis du ikke kan eller vil bruge appen til at bestille din kaffe i den nye butik, står baristaer alligevel klar til at tage imod din bestilling. De opfordrer dog til, at du begynder at bruge kaffekædens app.

Starbucks har butikker på i alt seks kontinenter og har flere end 29.000 butikker spredt over 78 lande. Kaffebrandet beskæftiger omkring 350.000 medarbejdere og har en årlig omsætning på knap 256 mia. dollars.