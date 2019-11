Lønfest i Coloplast-toppen: Lønstigning og bonusprogram til tre topfolk på 124 mio. kr.

Coloplasts øverste ledelse kan både glæde sig over at have fået en lønstigning, og i sær nok de store bonuspogrammer, der står til at sikre tre personer 124 mio. kr.

Lars Rasmussen blev som mangeårig topchef i Coloplast belønnet stort for en imponerende vækst, og nu ser både hans afløser og hans nærmeste folk ud til at blive det samme.

I hvert fald kan en række koncerndirektører glæde sig over ikke bare at have fået en pæn lønstigning i det forgangne år - deres optionspogrammer er også en hel del penge værd.

Topchef Kristian Villumsen fik således det seneste regnskabsår, hvor han var topchef i størstedelen af tiden, en årsløn eksklusiv sine akteoptioner på 17,5 mio. kr., mens finansdirektør Anders Lonning-Skovgaard med en stigning på 1,3 mio. kr. kan se tilbage på en årsløn på 9,9 mio. kr.

Allan Rasmussen, der er koncerndirektør med ansvar for ”Global Operations” fik med en årsløn på 9,5 mio. kr. en løsstigning på 1,1 mio. kr. sammenlignet med sidste år.

Det er imidlertid ikke på den post, at de tre direktører står til den største gevinst. Det gør de på deres optionsprogrammer.

Det er kort fortalt en mulighed for at købe aktier til en på forhånd bestemt pris og er således en mulighed, deraf navnet.

Dermed har de i praksis også kun værdi, hvis det lykkes dem at skabe værdi for aktionærerne i form af en stigende aktiekurs.

Kristian Villumsens optionsprogram har således en værdi på 53 mio. kr., Anders Lonning-Skovgaards en værdi på 40 mio. kr., mens Allan Rasmussens har en værdi af 30 mio. kr.

Selvom det er mange penge, er der et godt stykke op til bestyrelsesformand Lars Rasmussen, der som bestyrelsesformand fortsat har enormt mange optioner. Noget, der i øvrigt er i direkte strid med anbefalingerne for god selskabsledelse. Lars Rasmussens optioner står bogført til en værdi af 101 mio. kr.

Som et lille kuriosum kan det i øvrigt nævnes, at koncerndirektør Paul Marcun har fået en større kontantbonus for at blive en del af koncerndirektionen for et års tid siden.

Det skyldes ifølge Coloplasts vederlagsrapport, at han opgav sine langsigtede incitamentsordninger hos sin tidligere arbejdsgiver, da han indtrådte som koncerndirektør i Coloplast.

Pengene vil ifølge selskabet blive udbetalt ad to omgang, i henholdsvis december 2020 og december 2021, såfremt han fortsat er ansat i virksomheden.