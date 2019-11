Milliardfusion i bilindustrien kan betyde fabrikslukninger i Europa

En ventet fusion mellem Fiat Chrysler og Peugeot kan betyde massevis af fabrikslukninger og fyringer i Europa, lyder vurderingen.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Det bliver vanskeligt for Fiat Chrysler og Peugeot-ejeren PSA Group at holde deres løfte om ikke at lukke fabrikker i forbindelse med deres planlagte milliardfusion, da det kombinerede selskab vil have en overkapacitet på ca. 6 mio. biler produceret årligt.

Det skriver Reuters, efter at bilkæmperne sidste uge løftede sløret for en planlagt fusion.

Planen er at skabe et firma med en markedsværdi på omkring 50 mia. dollar og blive verdens fjerdestørste bilproducent med 8,7 mio. solgte køretøjer i fjor - og dermed overgå både Hyundai, General Motors, Ford og Honda.

Men logikken bag fusionen er i høj grad at sænke omkostningerne, da stort set samtlige bilproducenter i de kommende år står over for massive omkostninger til udviklingen af bl.a. elbiler.

Lavere omkostninger rimer dog dårligt på en udnyttelse af sine fabrikker på bare 58 pct., hvilket ifølge LMC Automotive vil være tilfældet.

»Det vil efterlade gruppen med en uudnyttet kapacitet på næsten 6 mio. enheder,« lyder det fra LMC Automotive ifølge Reuters.

»Europa må ventes at bære størstedelen af de potentielle fabrikslukninger.«

Fiat Chrysler og Peugeot har annonceret, at fusionen ventes at kunne medføre årlige besparelser på 3,7 mia. dollar »uden nogen fabrikslukninger som følge af transaktionen«.

Besparelserne, hvoraf 80 pct. ventes at blive hentet i de første fire år, skal i stedet findes ved at gå sammen om investeringer i alt fra motorteknologi og teknologi til større indkøbsmuskler, lyder det.