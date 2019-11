Yousee varsler nu sine kunder om, at Discoverys kanaler heller ikke vil være en del af Bland Selv-pakkerne fra nytår på grund af den igangværende tv-krig mellem Yousee og Discovery.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Tv-krigen mellem Yousee og Discovery Networks får nu direkte konsekvenser for mere end 1 mio. danske forbrugere.

Den ene part i konflikten, Yousee, oplyser i en pressemeddelelse, at forhandlingerne mellem Yousee og Discovery ikke har båret frugt og en eventuel aftale nu ikke længere kan nå at falde på plads inden nytår.

Derfor ser Yousee sig nødsaget til at varsle sine kunder om, at Discoverys kanaler heller ikke vil være en del af Bland Selv-pakkerne fra nytår.

Konflikten har hidtil centreret sig om de 750.000 danskere, der abonnerer på Yousees tre faste tv-pakker. Men med nyheden om, at Bland Selv-pakkerne nu også mister Discovery-kanalerne, er det samtlige 1,2 mio. Yousee-kunder, der fra nytår må vinkel farvel til kanaler som Kanal 5, 6’eren og Eurosport-kanalerne, som bl.a. viser fodbold fra den danske superliga og kampe med det danske landshold.

»Vi må erkende, at vi ikke når at lukke en aftale med Discovery Networks og bliver nødt til at varsle vores kunder om, at Discoverys kanaler ikke vil være en del af vores udvalg fra årsskiftet,« siger Jacob Mortensen, direktør for Yousee.

Yousee meddelte allerede i slutningen af september, at man opsagde kontrakten med Discovery Networks, der stod til at udløbe ved årsskiftet. Dermed ville Yousee-kunderne miste Discovery Networks’ 12 kanaler.

I samme omgang meddelte tv-leverandøren dog, at man fortsat sigtede efter at lande en ny aftale med Discovery Networks inden nytår. Den ambition er nu lagt i graven.

Hos Yousee håber man dog fortsat på, at de to parter på længere sigt kan mødes og indgå en aftale.

»Vi har haft et langvarigt samarbejde med Discovery Networks, og det ønsker vi fortsat at have. Vi har mange kunder, der sætter stor pris på Discovery Networks’ indhold, og vi ønsker fortsat at lave en aftale, hvor alle Discovery Networks’ kanaler er tilgængelige i Bland Selv, og hvor landsholdets kvalifikationskampe fortsat er en del af alle vores tv-pakker,« siger Jacob Mortensen.