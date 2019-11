Forstå tv-krigen: Yousee og Discovery står begge i store problemer efter sammenbrud

Det kan få mærkbare økonomiske konsekvenser for både Yousee og Discovery Networks, at de to parter ikke kan lande en aftale for 2020.

Selv om forhandlingerne mellem Yousee og Discovery Networks har udviklet sig til offentlig mudderkastning, havde flere tv-eksperter spået, at de to parter ville lande en aftale inden årsskiftet.

Men onsdag formiddag meddelte Yousee, at de to parter ikke kan nå hinanden inden nytår. Dermed mister samtlige 1,2 millioner Yousee-kunder tv-kanaler som Kanal 5, 6’eren, Canal 9 og Eurosport, når 2019 bliver til 2020.

Oprindeligt var oplægget fra Yousee, at det kun var de ca. 750.000 kunder, som har de klassiske, faste tv-pakker, som måtte undvære Discoverys kanaler. Men efter forhandlingerne er brudt sammen, rammer konflikten alle Yousee-kunder.

1. Konsekvenserne. At de to parter ikke kan nå hinanden kan blive et stort slag for både Yousee og Discovery.

Først og fremmest vil Discovery miste store seerandele i Danmark, hvilket kan gå hårdt ud over reklamindtægterne. Yousees kundebase svarer til hver anden tv-abonnement i Danmark. Derfor står Discovery som en slagen kriger på tv-markedet og kan potentielt miste hver anden seer over nytårsnat.

Omvendt står Yousee også tilbage med et forklaringsproblem over for sine kunder. I forvejen er kampen mellem tv-distributørerne benhård, og uden Discoverys kanaler står konkurrenter som Stofa, Boxer og Waoo stærkere mod markedslederen Yousee.

Yousee har tabt 120.000 tv-kunder over de seneste to år, hvilket tv-giganten har forsøgt at afdæmpe med nye fleksible tv-pakker, hvor kunderne selv kan sammensætte en pakke af tv-kanaler og stramingtjenester.

Men nyheden om, at flere vigtige sportskanaler fra Discovery ikke længere bliver tilgængelige, kan puste til kundeflugten, som ellers var ved at aftage.

2. Baggrunden. Når man ser på de potentielle konsekvenser for Yousee, kan det virke mærkeligt, at tv-leverandøren ikke har landet en aftale med en vigtig kanaludbyder.

Sagen startede med, at Yousee i september meddelte ud, at Discoverys kanaler bliver fjernet fra de faste tv-pakker og kun blev valgfrie kanaler i bland-selv-pakkerne fra nytår. Det fik Discovery til at gå til modangreb med en række fjendtlige annoncer mod Yousee i de store morgenaviser.

Baggrunden for konflikten handler om, at kanaludbydere som Discovery i årevis har hævet deres kanalpriser, fordi de sidder på eksklusive rettigheder til sport. Prisstigningerne har Yousee måtte æde og sende videre til kunderne, som har brokket sig over årlige prishop på tv-pakken.

Derudover er de lukrative sportsrettighede ifølge Yousee blevet brugt som løftestang i forhandlingerne, udtaler topchef Jacob Mortensen:

»Vi bliver i forhandlinger ofte mødt med krav om, at hvis vi vil have kanaler med vigtige sportsrettigheder i pakkerne, så skal vi også tage en række andre kanaler med i købet.«

Derfor har Yousee i efteråret forsøgt at sætte en stopper for Discoverys prisstigninger, som bl.a. skyldes dyrere tv-rettigheder til Premier League fodbold. Men presset mod Discovery endte altså med, at forhandlingerne brød sammen.

3. Fremtiden. Yousee meddeler, at man fortsat vil forsøge at nå frem til en aftale med Discovery.

Men Discovery har udtrykt sig meget klart i sagen: Enten bliver deres kanaler tilgængelige for alle Yousee-kunder - også i de faste tv-pakker - eller så bliver der ingen aftale.

Ifølge Yousee har selskabet i forbindelse med forhandlingerne tilbudt, at bl.a. Discoverys hovedkanal, Kanal 5, kan blive ved med at have en plads i Yousees faste pakker. Derfor er Yousees udgangspunkt fortsat, at Discoverys kanaler bliver tilvalgskanaler, bortset fra Kanal 5, som bliver en fast kanal.

Men Discovery vil fortsat ikke acceptere, at deres kanaler ikke bliver en integreret del af de faste tv-pakker om hidtil.

Derfor er forhandlingerne gået i stå.