Familien sætter sig tungt på magten i Jysk

Familien efter Lars Larsen får den afgørende magt i Jysk-koncernen, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Familien efter Lars Larsen sætter sig tungt på dyneimperiet Jysk.

Selskabet oplyser i en pressemeddelelse, at familien efter Lars Larsen fremover kommer til at sidde på den altafgørende magt over Jysk-koncernen.

»Det har hele tiden været afgørende, at Lars Larsen Group inklusiv Jysk skal fortsætte som en stærk, familieejet virksomhed,« siger Jacob Brunsborg, søn af Lars Larsen og bestyrelsesformand for Lars Larsen Group, i meddelelsen.

Konkret bliver ejerforholdene udformet således, at familien ejer 99 pct. af Lars Larsen Group og 99 pct. af stemmerne i koncernen.

Den resterende ene procent ejes af Lars Larsens Jysk Fond.

Dynekongen, som Lars Larsen blev kaldt i folkemunde, stiftede Jysk i 1979, og koncernen består i dag af næsten 3.000 butikker i 52 lande. Derudover var han medejer af en række andre virksomheder som Actona, IDdesign, Interstil, Bolia, Scancom og Sengespecialisten.

Lars Larsen trak sig tidligere på året fra sit livsværk, efter at han fik konstateret leverkræft. I august sov han stille ind i sit hjem i Silkeborg. Han blev 71 år.

Der har tidligere hersket usikkerhed om, hvad der skulle ske med ejerskabet af Jysk efter Lars Larsen. I 2016 lød det fra Lars Larsen, at mindst 90 pct. af Jysk-koncerne skulle ejes af familien, mens Jysk Fond skulle sidde på den resterende del.

Da Lars Larsen i år meddelte, at han var syg af leverkræft, slog han samtidig fast, at sønnen Jacob Brunsborg blev ny bestyrelsesformand for koncernen.