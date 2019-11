Kjos og Kise kommer Norwegian til undsætning - investerer 115 millioner

Norwegian-stifter skyder friske penge i flyselskabet.

Norwegian-stifter Bjørn Kjos er sammen med sin forretningspartner Bjørn Kise kommet Norwegian til undsætning og har tegnet nye aktier for 115 mio. kr. i forbindelse med et aktiesalg, der skal sørge for, at selskabet får luft under vingerne.

Det skriver Dagens Næringsliv (DN) onsdag.

»Vi støtter helhjertet op om Norwegians strategi og omstillingsproces og investerer yderligere 115 mio. kr. i flyselskabet,« skriver Bjørn Kise ifølge DN.

Det kriseramte luftfartsselskab har fået lidt penge i kasse, efter at have solgt aktier for 2,5 mia. norske kr. samt et lån - der kan konverteres til aktier - på 150 mio. dollar.

Selvom emissionen var overtegnet, endte emissionskursen på 40 norske kr. pr. aktie, hvilket var 6. kr. lavere end tirsdagens lukkekurs.

Manøvren sker efter en længere periode, hvor Norwegian har kæmpet for livet og likviditeten har været under pres.

Bl.a. på grund af motorproblemer med 787-flyene, der flyver på de lange ruter, samt groundingen af 737 Max-flyene.

Det har halveret aktiekursen i 2019, og det er da også tredje gang på under to år, at ejerne må komme Norwegian til undsætning.

Selvom investeringen fra Bjørn Kjos og Bjørn Kise er en tillidserklæring, har de ikke udnyttet deres mulighed for at tegne aktier fuldt ud.

Dermed falder ejerandelen en smule fra 13,1 pct. i dag, skriver DN.