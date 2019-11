Aamund om stiftere af nyt parti: De kørte LA i sænk

Asger Aamund melder sig i koret af erhvervsfolk, der ikke ser det store lys i det nye parti Fremad.

Erhvervsmanden Asger Aamund er én af Liberal Alliances ældste støtter.

Dermed har han også i mange år stået bag Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der torsdag meldte ud, at han sammen med Christina Egelund har stiftet partiet Fremad.

Her er partiet Fremads fem mærkesager En fast og fair udlændingepolitik

At tage klimaudfordringerne alvorligt

En stærk europæisk stemme

Et økonomisk konkurrencedygtigt Danmark

Frihed til forskellighed Kilder: Berlingske og Partiet Fremad

Det to Liberal Alliance-afhoppere kommer dog ikke til at få nogen form for støtte fra Asger Aamund.

»Der er to nationalliberale partier i Folketinget, nemlig Nye Borgerlige og Liberal Alliance, som begge virker for det arbejdende Danmark,« siger erhvervsmanden.

Stiftelsen af partiet Fremad kommer mindre end tre uger efter, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund forlod Liberal Alliance. De vil nu skabe et værdiliberalt parti i Danmark.

»Jeg kan ikke se, at der er behov for to veteraner fra det gamle LA, som sidder med et stort ansvar for at have kørt partiet i sænk ved at gå ind i en regering, der intet udrettede for at skabe dynamisk vækst i det danske samfund,« siger Asger Aamund.

Han stiller sig dermed i den kø af erhvervsfolk, der har meldt ud, at de fortsat vil støtte Liberal Alliance frem for Fremad.

De erhvervsfolk tæller milliardæren Lars Seier Christensen, den tidligere William Demant-topchef Lars Kolind, manden bag Spilnu.dk, Mads Peter Veiby, og Coolshop-stifteren Jacob Risgaard.

Formanden for Fremad bliver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Det ligger allerede nu fast, at partiet peger på Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som statsminister efter et valg.