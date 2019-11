Bilmærke gør comeback i Danmark

Efter næsten syv års fravær vender Lexus tilbage til Danmark.

Siden sommeren 2013 har det på det danske marked ikke været muligt at få fingrene i en bil fra det japanske luksusmærke Lexus.

Men i foråret 2020 bliver der igen åbnet for salget af Lexus-biler i Danmark. Det oplyser Toyota Danmark, der vil stå for importen af Lexus-biler.

»Vi vurderer, at det efter nogle års pause nu giver rigtig god mening at genintroducere Lexus i Danmark,« siger John B. Hansen, der skal stå i spidsen for Lexus i Danmark, i pressemeddelelsen.

Salget af fabriksnye Lexus-modeller blev sat på pause i Danmark i 2013, da mulighederne på det danske marked var yderst begrænsede for mærket.

Strategien for Lexus har i flere år været biler med avanceret hybridteknologi, og denne strategi kombineret med den daværende lovgivning på registreringsafgiftsområdet gjorde kårene ekstra svære for mærket i Danmark.

Men nu mener Lexus, at der blæser markant mildere politiske vinde i forhold til den miljørigtige hybridteknologi. Samtidig er markedet for luksusbiler i stor fremgang. Det har åbnet muligheden for et Lexus-comeback i Danmark.

I første omgang vil salget af fabriksnye Lexus-biler ske med udgangspunkt hos én ny dedikeret Lexus-forhandler, der bliver placeret i Søborg. Her vil Lexus København, som forhandleren kommer til at hedde, få et nyt showroom.

Lexus sendte sin første bil på gaden i 1989 og er en del af Toyota-koncernen.