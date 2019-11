Elon Musk langer ud efter hedgefonden Greenlight Capital.

Tesla har i årevis splittet investorerne, men efter et overraskende stærkt tredje kvartal, har elbilproducenten med Elon Musk i spidsen fået overtaget, og det bruger topchefen til at sende en sarkastisk bredside afsted mod en af sine største kritikere.

Elon Musk har offentliggjort et brev på Twitter til hedgefonden Greenlight Capital med David Einhorn i spidsen.

I brevet gør Musk tykt grin med Einhorn, der i årevis har væddet på, at Tesla-aktien ville falde, og flere gange har kaldt Musk en svindler.

Efter Teslas stærke regnskab for tredje kvartal har Einhorn og Greenlight Capital imidlertid kastet håndklædet i ringen.

Hedgefonden har i flere år kæmpet med ringe resultater som følge af at have væddet imod nogle af de mest højtflyvende aktier som Tesla, Amazon og Netflix, og det er Musk ikke bleg for at påpege.

»Det er forståeligt, at du ikke vil tabe ansigt over for dine investorer, efter de store tab du har lidt som følge af Teslas succesfulde tredje kvartal. Specielt fordi du har haft flere tabsgivende år, og du har oplevet et stort fald i aktiver under forvaltning - fra 15 til 5 mia. dollar,« skriver Elon Musk til David Einhorn.

»Du har vores sympati.«

Her stopper den kontroversielle topchef imidlertid ikke.

»Såvidt du har nogen lyst til at lære om de fantastiske fremskridt Teslas folk laver, vil jeg gerne give en åben invitation til at mødes med mig og diskutere Tesla and blive vist rundt i vores faciliteter,« skriver Musk.

»Jeg er sikker på, at dine investorer ville sætte pris på, at du var bedre ind i Tesla.«

Tesla har i årevis splittet investorerne.

Flere hedgefonde har væddet på, at selskabets markedsværdi ville falde som følge af fortsat store tab og en markedsværdi, der overgår mange af de globale bilproducenter.

Tesla-investorerne har fremført, at det blot er et spørgsmål om tid, før Tesla med sin hæsblæsende vækst begynder at tjene gode penge.

Tesla omsatte for 7 mia. dollar i 2016 - det tal ventes ifølge dataudbyderen Sentieo at vokse til 24,3 mia. dollar i år. I 2020 ventes Tesla at præstere sit første overskud.