Tusindvis af danskere mister tv-kanaler

Endnu en tv-udbyder kvitter Discoverys kanaler.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Tv-krigen mellem TDC-ejede Yousee og Discovery Networks får nu direkte konsekvenser for endnu flere danskere.

Først kom det frem, at Yousees kunder fra nytår mister Discoverys kanaler, der bl.a. omfatter Kanal 5, 6’eren og Eurosport-kanalerne, som bl.a. viser fodbold fra den danske superliga og kampe med det danske landshold.

Nu har Fullrate, som ligeledes er ejet af TDC, også meldt ud, at dens kunder mister Discoverys kanaler. Det bekræfter TDC over for BT.

Både Fullrate og Yousee forhandler videre med Discovery om en aftale, men indtil en eventuel løsning er fundet, må over 1,2 mio. danske tv-seere altså vinke farvel til Discoverys tv-kanaler.

Sagen startede med, at Yousee i september meddelte ud, at Discoverys kanaler bliver fjernet fra de faste tv-pakker og kun blev valgfrie kanaler i bland-selv-pakkerne fra nytår. Det fik Discovery til at gå til modangreb med en række fjendtlige annoncer mod Yousee i de store morgenaviser.

Baggrunden for konflikten handler om, at kanaludbydere som Discovery i årevis har hævet deres kanalpriser, fordi de sidder på eksklusive rettigheder til sport. Prisstigningerne har Yousee måtte æde og sende videre til kunderne, som har brokket sig over årlige prishop på tv-pakken.

Derfor har Yousee i efteråret forsøgt at sætte en stopper for Discoverys prisstigninger, som bl.a. skyldes dyrere tv-rettigheder til fodboldkampe. Men presset mod Discovery endte altså med, at forhandlingerne brød sammen.

Oprindeligt var oplægget fra Yousee, at det kun var de ca. 750.000 kunder, som har de klassiske, faste tv-pakker, som måtte undvære Discoverys kanaler. Men efter forhandlingerne er brudt sammen, rammer konflikten alle Yousee-kunder.

Dermed mister samtlige 1,2 millioner Yousee-kunder tv-kanaler som Kanal 5, 6’eren, Canal 9 og Eurosport, når 2019 bliver til 2020 - og nu altså også Fullrates tv-kunder.