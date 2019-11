Den kinesiske nethandelsgigant Alibaba har på 24 timer langet varer for 260 mia. kr. over disken i forbindelse med den såkaldte singles day.

Den kinesiske nethandelsgigant Alibaba har på 24 timer solgt varer for knap 260 mia. kr. og slår dermed alle tidligere omsætningsrekorder for den særlige shoppingdag Singles Day.

Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg har omkring en halv mia. kunder fra både Kina og en række andre lande handlet hos Alibaba det seneste døgn. Samlet set har Alibabas salg på Singles Day i år været 25 pct. højere end i 2018.

Det vidner om, at de kinesiske forbrugere - trods handelskrig og økonomisk afmatning - ikke har mistet modet helt.

Singles' Day startede oprindelig i 1990'erne for at fejre dem, der ikke er i et parforhold. Efterhånden har dagen udviklet sig til et global shoppingdag. Dagen falder hvert år på 11. november. Datoens fire et-taller symboliserer det at være alene.

Singles Day er nu verdens i særklasse største shoppingdag med en omsætning, der er mange større end salget på eksempelvis Black Friday.

Ifølge Bloomberg er det dog uvist, hvor meget det gigantiske salg bidrager til Alibabas bundlinje, da salget i høj grad er drevet af slagtilbud, som næppe efterlader meget profit til sælgeren.