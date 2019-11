En opsigtsvækkende bilsamling indbragte Kenneth Falke Theil et større millionbeløb. Nu er et af hans selskaber gået konkurs.

Bilforhandleren Kenneth Falke Theil trak i begyndelsen af oktober overskrifter landet over, da han på en opsigtsvækkende auktion solgte 41 sjældne specialbiler.

Auktionen indbragte ham et pænt millionbeløb, men få dage senere blev et af hans selskaber taget under konkursbehandling. Det skriver JydskeVestkysten.

Der er tale om selskabet Dansk Autoconsult, som har solgt biler i den dyre kategori til bl.a. leasingselskaber. Selskabet blev taget under konkursbehandling kun få uger efter auktionen med de mange specialbiler.

»Jeg synes, det er lidt svært at tale om en konkurs, når man fire dage senere har adgang til 25 mio. kr. Det havde jeg haft, hvis man ikke havde erklæret selskabet konkurs. Jeg kom i retten med den overbevisning, at jeg havde 14 dage til at få løst det her. Det mente dommeren så ikke,« siger Kenneth Falke Theil til JydskeVestkysten.

Det var en ubetalt skatte- og momsregning, som førte til, at Dansk Autoconsult først blev begæret konkurs og senere taget under konkursbehandling. Ifølge Kenneth Falke Theil skyldte selskabet Skat 2 mio. kr., som han efter eget udsagn kunne have betalt, hvis han havde fået få dage ekstra.

Kenneth Falke Theil solgte sine 41 specialbiler gennem et andet selskab, Falke Biler, som intet har at gøre med sagen.

De 41 biler fik Kenneth Falke Theil fingrene i, da han købte indholdet af to maskinhaller i Sønderjylland.

Hallerne viste sig at rumme en helt særlig bilsamling, som den amerikanske forretningsmand Carmi Cohen i sin tid bragte med sig til Danmark. Siden flyttede Carmi Cohen tilbage til USA, men efterlod flere af bilerne i hallerne i Sønderjylland.

En sjælden Porsche 911 Gemballa GTR 750 fra 2003 blev solgt for 1,5 mio. kr. og blev dermed auktionens dyreste bil. Der er kun to eksemplarer tilbage i verden af netop denne sølvgå sportsvogn.

I den anden ende af prisskalaen var en BMW 635 CSI i sort fra 1982, som blev solgt for 32.000 kr.