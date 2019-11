Danmarks største bilkoncern i ny satsning

Abonnementstjenesten Dribe, der er ejet af Semler Gruppen, lancerer en ny firmabilsordning.

Danmarks største bilkoncern, Semler Gruppen, vil nytænke måden at have firmabil.

Gennem abonnementstjenesten Dribe begynder Semler Gruppen nu at tilbyde fabriksnye firmabiler over en bindingsperiode på 9 måneder mod de traditionelle firmabilsordninger, der løber mellem 36 og 48 måneder.

Ifølge Dribe skal det afhjælpe, at virksomheder ikke hænger på en firmabil i årevis, hvis en ansat skifter job.

»Det passer ikke særlig godt med en moderne arbejdsstyrke, hvor de ansatte skifter job langt oftere end før, og derfor afholder mange virksomheder sig i dag fra at tilbyde firmabiler til deres ansatte,« siger Lars Eegholm, adm. direktør i Dribe.

Bilabonnementstjenestens nye koncept hedder Dribe at Work og henvender sig især til små og mellemstore virksomheder, som vil give deres ansatte adgang til de nyeste modeller fra mærker som Audi, Seat, Skoda og Volkswagen.

Dribe håber, at virksomheder kan se en fidus i muligheden for hurtigere at udskifte firmabilen, hvis medarbejdernes arbejdsopgaver ændrer sig, eller hvis deres private behov kræver det.

»Danske virksomheder efterspørger en fleksibilitet og en frihed, som der ikke har været i markedet før nu. Cirka 180.000 danskere har i dag bil via arbejdet, og derfor har vi store forventninger til, at en del af disse vil finde vores koncept attraktivt,« siger Lars Eegholm.

Dribe har siden februar 2018 tilbudt private forbrugere biler på abonnement. Ved udgangen af 2019 forventer Dribe at have 4.000 medlemmer. Tidligere i år forventede Dribe 5.000 medlemmer ved årets udgang.

2018 var Dribes første hele driftsår og bød på et dundrende underskud på 51 mio. kr. Det fik Semler til at skyde 20 mio. kr. ind i Dribe for at sikre den fortsatte drift.