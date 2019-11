Dansk designer lukker succesfuldt firma efter fem år

Lærke Andersen har nedlagt sit eget brand.

Hun brugte for lidt tid på det, hun elskede ved design og på det, hun ville med sit tøjmærke. Derfor har den fremadstormende danske designer Lærke Andersen valgt at lukke sit ellers succesfulde firma. Det skriver hun i en Facebook-status.

Lærke Andersen har tidligere vundet den prestigefulde Magasin du Nord Fashion Prize, og sidste år debuterede hun med sit første show til Copenhagen Fashion Week. Hun har også designet en tøjkollektion for den danske producent af arbejdstøj Kansas.

Samtidig har hun to år i træk haft overskud i sit tøjfirma, der bærer hendes eget navn.

Men nu lukker virksomheden, selvom det ifølge Lærke Andersen ikke har været nogen nem beslutning. I sin Facebook-status skriver hun, at hun brugte »alt for meget tid på ting, som ikke er det, der driver mig som designer.«

Hun fortæller selv, at hun for fem år siden ikke havde turdet drømme om de ting, hun på så kort tid har opnået, og at hun ikke er helt færdig med sine tøjprojekter.

»Nu glæder jeg mig først og fremmest til at føde mit andet barn, og når jeg vender tilbage fra barsel, bliver det for at prøve kræfter med nye projekter,« skriver hun.

Hun vil endnu ikke afsløre helt præcist, hvad fremtiden byder på.

Lærke Andersens firma, Laerke Andersen ApS, havde i seneste regnskabsår et overskud på 224.000 kr. Selskabet blev for få dage siden taget under konkursbehandling.