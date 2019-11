Biofos-direktør accepterede it-chefs bibeskæftigelse hos it-leverandør. Han er dog overrasket over, at it-chefen også blev betalt for det.

Landets største spildevandsselskab, Biofos, valgte onsdag at fritage sin it-chef, Christian Schmidt Berthelsen, for tjeneste, fordi han i flere år har bijobbet for it-firmaet Seams, der siden 2018 har været leverandør til Biofos.

Det oplyser spildevandsselskabets adm. direktør, John Buur Christensen, der vil have undersøgt sin medarbejders relationer til leverandøren til bunds, inden han beslutter, om sagen skal have yderligere konsekvenser.

»Det er utilstedelig opførsel og direkte i strid med vores retningslinjer at tjene penge på at arbejde for en leverandør, og vi bliver nødt til at finde ud af, om der er flere uregelmæssigheder,« siger han.

Bibeskæftigelsen har været kendt af John Buur Christiansen, men han var ifølge eget udsagn ikke klar over, at it-chefen blev betalt for det, og det er det, der gør forskellen.

I 2018 købte Biofos, der renser spildevand for 1,2 mio. borgere i hovedstadsområdet, et it-system af Seams, der har specialiseret sig i asset management i bl.a. forsyningssektoren.

Christian Schmidt Berthelsen var chef for netop asset management og er siden også blevet chef for it i Biofos, og på sin egen Linkedin-profil oplyser han, at han siden februar 2017 desuden har været »Territory Manager« for Seams i Norden.

Christian Schmidt Berthelsen og John Buur Christiansen forklarer samstemmende, at førstnævnte intet havde at gøre med beslutningen om at købe it-systemet af Seams i 2018.

John Buur Christiansen fortæller endvidere, at han hidtil har haft opfattelsen af, at hans medarbejder blot var en form for ulønnet ambassadør for Seams.

»Jeg har spurgt ham, om det var noget, han tjente penge på, eller modtog andre goder for. Han har forsikret mig om, at det gjorde han ikke,« siger direktøren.

Ifølge Christian Schmidt Berthelsen må det dog bero på en misforståelse, da han ifølge eget udsagn kun har tilkendegivet, at han ikke tjente penge på samhandlen mellem Seams og Biofos.

Til gengæld har han fået en timebetaling for at hjælpe Seams med at åbne døre hos andre potentielle kunder.

Han anslår, at han har brugt i gennemsnit cirka 2 timer om ugen på sin bibeskæftigelse.

»Det er ligegyldigt, hvor mange penge han har tjent. Det er lige forkert, uanset om det er 1 krone eller 1.000 kroner,« siger John Buur Christiansen.

Christian Schmidt Berthelsen siger, at han er »ked af«, og at han har gjort alt i god tro.

Professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing siger, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at en ansat i et offentligt ejet selskab bijobber for en leverandør.

Der kan dog opstå et problem, hvis medarbejderen er med til at beslutte nye indkøb hos leverandøren, vurderer han.

Biofos er ejet af bl.a. Københavns og Frederiksberg kommuner, og virksomheden havde i 2018 164 medarbejdere og en omsætning på knap 480 mio. kr.