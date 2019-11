Nils Smedegaard stopper i Salling - får toppost i udenlandsk gigant

Den tidligere topchef i Mærsk skal nu i stedet sidde for bordenden i fødevaremastondonten Unilever.

Den tidligere skibsreder og Mærsk-topchef Nils Smedegaard Andersen stopper som bestyrelsesformand i landets største dagligvarekoncern, Salling Group.

Det sker i forbindelse med, at Nils Smedegaard Andersen overtager formandsposten i den globale fødevarekoncern Unilever.

Nils Smedegaard Andersen har været formand i Salling Group siden 2007.

»Det har været et privilegium at være formand for Salling Group i mere end 12 år. Jeg har sat stor pris på samarbejdet med den dygtige ledelse og de mange energiske og motiverede medarbejdere. Virksomheden har gennemgået en fantastisk,« siger han om tiden i dagligvarekoncernen, der tidligere var ejet af A.P. Møller - Mærks, men nu er 100 pct. ejet af Salling Fondene.

Indtil der er udpeget en ny formand i Salling Group, vil Nils Smedegaard Andersen fortsætte i rollen. Det vil efter planen ske i marts 2020. På samme tidspunkt trækker han sig også fra bestyrelsen i det globale energiselskab BP.

Som tidligere nævnt bliver Nils Smedegaard Andersen nu formand i Unilever, hvor han har været en del af bestyrelsen siden 2015.

»Jeg er meget stolt over at skulle tage over efter Marijn Dekkers, og jeg ser frem til sammen med resten af bestyrelsen at fortsætte Unilevers vækst,« udtaler Nils Smedegaard Andersen i en pressemeddelelse.

Unilever har over 170.000 ansatte og er blandt verdens største fødevareproducenter.