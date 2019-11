Danske Nils Smedegaard Andersen overtager rollen som formand for en af verdens største leverandører af fødevarer og skønhedsprodukter: Unilever.

Danske Nils Smedegaard Andersen, der tidligere har været adm. direktør for A.P. Møller Mærsk, stopper nu som bestyrelsesformand for Salling Group for at træde ind i rollen som formand for den globale koncern Unilever.

Unilever, der så dagens lys i 1930, er i dag en af verdens førende leverandører af bl.a. skønhedsprodukter og fødevarer.

Koncernen har mere end 170.000 ansatte fordelt på 190 lande i hele verden. Unilever råder over 400 mærker, herunder bl.a. Lipton, Knorr, Dove, Elizabeth Arden og Carte d’Or.

Ifølge virksomheden selv når den 2,5 mia. forbrugere hver eneste dag.

I 2018 solgte virksomheden for 346 mia. kr.

Unilever fik tidligere på året ny adm. direktør, da engelske Alan Jope d. 1 januar overtog fra Paul Polman.

Siden april 2016 har Marijn Dekkers været formand for Unilever, men giver altså nu rollen videre til Nils Smedegaard Andersen, der har siddet i bestyrelsen siden 2015.

»Jeg er meget stolt over at skulle tage over efter Marijn Dekkers, og jeg ser frem til sammen med resten af bestyrelsen at fortsætte Unilevers vækst,« udtaler Nils Smedegaard Andersen i en pressemeddelelse.