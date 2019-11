Endnu en danskerbil snubler i sikkerhedstest

Selvom den nye udgave af Opel Corsa er mere sikker end forgængeren, bliver det kun til fire stjerner i ny Euro NCAP-test.

En af verdens største bilkoncerner må igen nøjes med fire ud af fem stjerner i en vigtig sikkerhedstest. Det skriver FDM.

Først var det Peugeot 208, en af de mest populære biler herhjemme, som snublede i en crashtest fra Euro NCAP. Og nu er det samme sket for en anden hyppigt solgt bil, Opel Corsa.

Også den må nøjes med fire stjerner. Årsagen er, at Opel Corsas nødbremse i den testede standardudgave ikke ser bløde trafikanter som børn og cyklister godt nok. Derudover har den testede grundmodel ikke en hovedstøtte på den midterste plads på bagsædet.

Hos FDM undrer man sig over, at Opel har sparet vigtigt sikkerhedsudstyr væk. Opel Corsa fås med en mere avanceret nødbremse, men den er ekstraudstyr.

»Det er uforståeligt, at PSA-koncernen, som ejer Opel, ikke har valgt at gøre den bedste udgave af nødbremsen til standard. En beslutning, som også kostede en stjerne, da søsterbilen Peugeot 208 blev testet tidligere på året. Vi kan derfor kun gentage vores kritik: Det er simpelthen for ringe, og vi opfordrer den danske Opel-importør til at gøre udstyret til standard i Danmark,« siger FDM's repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen.

De fire Euro NCAP-stjerner betyder, at Opel Corsa heller ikke får det sikkerhedsfradrag på 8.000-12.000 kr., som fem Euro NCAP-stjerner udløser i Danmark.

Det er et lovkrav, at alle nye bilmodeller skal igennem en række sikkerhedstests, før de kommer i handlen.

Men loven opstiller kun minimumskrav til bilernes sikkerhed. Derfor er det Euro NCAP's mål at få bilproducenterne til at overgå disse minimuskrav.

Hver bil får mellem 1 og 5 stjerner, hvor 5 er den højeste karakter.