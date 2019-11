Ny superbil koster 12 mio. kr. - og har hverken tag eller vinduer

McLaren har i dag afsløret sin nye superbil. Foreløbig fremstilles der kun 399 eksemplarer, så det kan være en god ide at stille sig op i køen, hvis man har 12 mio. kr.

McLaren har i dag afsløret den nye superbil Elva, som kan nå 100 km/t på under tre sekunder og 200 km/t på 6,7 sekunder.

Det mest bemærkelsesværdige ved bilen er dog, at den hverken har tag eller vinduer. I stedet manipuleres vindstrømmene forbi kabinen, forklarer McLaren i en pressemeddelelse.

Den nye teknologi, der slår til, når hastigheden overstiger 40 km/t, indebærer, at luft kanaliseres ind gennem bilens front og pumpes ud foran kabinen ved høj hastighed og i vinkler, der skaber »en boble af ro« i selve kabinen.

Ifølge CNN vil det ikke være en mulighed at tilkøbe et tag, mens det dog vil være muligt at få monteret en forrude.

Lige bag de to sæder i McLarens Elva ligger der en V8 motor, som leverer 804 hestekræfter. De første modeller af den nye bil ventes at blive leveret i slutningen af 2020.

Den nye Elva er inspireret af McLarens Elva-racerbil fra mindten af 1960'erne.