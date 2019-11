Stor fyringsrunde i MT Højgaard: Topchefen ryger først

MT Højgaard fyrer 130-140 medarbejdere. Den første fyreseddel får selskabets adm. direktør.

Entreprenørkoncernen MT Højgaard fyrer nu 130-140 medarbejdere. Topchefen er den første, der bliver sendt ud gennem svingdøren.

Medarbejderne er i dag på et stormøde blevet orienteret om fyringsrunden, oplyser bestyrelsesformand Carsten Dilling.

»Vi skærer primært ned på antallet af funktionærer i stabsfunktioner. Vi har ganske enkelt været for velpolstrede i forhold til, hvad det nuværende bygge- og anlægsmarked kan retfærdiggøre. Vi har så at sige haft en for stor overfrakke, så vi tager nu meget hårdt fat,« understreger Carsten Dilling.

De medarbejdere, der skal forlade MT Højgaard, får besked torsdag. Fyringsrunden skal sikre, at MT Højgaards årlige omkostninger sænkes med 130-150 mio. kr. Det oplyser selskabet i det regnskab for tredje kvartal, der blev offentliggjort onsdag.

Det fremgår også, at en række medarbejdere fra stabs- og støttefunktionerne fremover rykker tættere på byggeprojekterne. Det skal styrke fokus på produktionen, øge effektiviteten og styrke selskabets konkurrencekraft.

»Vi skifter ledelsesfilosofi og rykker stabsfunktionerne meget tættere på selve produktionen for at sikre, at ressourcerne er der, hvor de gør mest gavn. MT Højgaard får fremover et mere decentralt setup med ganske få centrale kompetencecentre,« forklarer Carsten Dilling.

Han fyrede onsdag selskabets adm. direktør Anders Heine Jensen, som blot nåede at få et år på topposten.

»Det er klart, at det er hurtigt, men der er nogle faser i et selskabs udvikling. Anders Heine Jensen har haft en sikker hånd på den stabiliseringsproces, MT Højgaard har været igennem det seneste år. Den daglige drift har udviklet sig positivt. Der er langt mere kontrol med vores projektportefølje, som er blevet sundere. Vi har færre nedskrivninger, og samlet set udvikler økonomien sig som ventet,« siger Carsten Dilling.

Alligevel udskiftes topchefen, hvilket hænger sammen med den nye koncernstrategi, som Carsten Dilling og resten af bestyrelsen de seneste måneder har arbejdet på at udforme.

»Vi er nået frem til, at vi på den lange bane har brug for en adm. direktør med en anden profil end Anders Heine Jensens,« siger Carsten Dilling.

Carsten Dilling vil ikke oplyse, hvornår den nye strategi ventes at blive offentliggjort, ligesom han heller ikke vil komme ind på, hvornår han venter at kunne præsentere en ny topchef for MT Højgaard.

Foreløbig er Morten Hansen, bestyrelsesmedlem i MT Højgaard, konstitueret som adm. koncerndirektør. Morten Hansen har stået i spidsen for bestyrelsens arbejde med at udvikle en ny koncernstrategi og har mange års erfaring i entreprenørbranchen.

Af regnskabet for tredje kvartal, som MT Højgaard netop har offentliggjort, fremgår det, at entreprenørkoncernen har øget omsætningen 5 pct. til 5,1 mia. kr.

En endnu bedre udvikling har der været i indtjeningen. I katastrofeåret 2018 bød de første ni måneder på et driftsunderskud på 548 mio. kr. Det er nu vendt til et plus på 49 mio. kr., hvoraf de 28 mio. kr. blev hentet hjem i tredje kvartal.

Der er også pæn vækst i ordreindgangen, som i tredje kvartal er vokset til 2 mia. kr. mod 1,4 mia. kr. i samme periode 2018.

»Fremgangen er markant, men vi er lagt fra at være i mål,« understreger Carsten Dilling.