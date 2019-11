400.000 amerikanere: Disse bilmærker er de mest pålidelige

Koreanske og japanske bilmærker gennembanker firmaer fra USA og Europa, når det gælder pålidelighed.

Der en ingen over eller ved siden af bilmodeller fra koreanske og japanske producenter. Flere end 400.000 amerikanere har fældet deres dom i en stor rapport.

Rapporten viser især to tendenser. Biler fra Korea er ved at lukke hullet til de japanske producenter, og det kniber med pålideligheden hos europæiske producenter, men især for de amerikanske.

Det er forbrugerorganisationen Consumer Reports, der har lavet undersøgelsen, der bygger på besvarelser fra over 400.000 amerikanske bilejere.

Studiet omfatter ejernes opfattelse af de biler, som de har ejet, og hvor modellerne ikke er ældre end tre år.

De mest pålidelige modeller:

Mazda MX-5 Miata

Toyota Prius Prime

Toyota Prius

Lexus GX

Hyundai Kona

Mazda CX-3

Lexus NX

Toyota 4-Runner

Mazda CX-9

Lexus GS

Ejerne skulle blandt andet bedømme sikkerheden, bilernes infotainment-system, motoregenskaber og andre forhold omkring bilerne.

De mindst pålidelige modeller:

Chevrolet Colorado/GMC Canyon

Chevrolet Camaro

Jeep Wrangler

Alfa Romeo Giulia

Volkswagen Atlas

Volkswagen Tiguan

Acura MDX

Tesla Model X

Chrysler Pacifica

Chevrolet Traverse

Når det drejer sig om opfattelsen af pålideligheden af bilmærker/modeller, er det kun Porsche, der kan presse sig ind blandt de mange asiatiske biler i toppen.