Medicinalselskabet Novo Nordisks store sats på partnerskabet med IBM Watson er lukket og slukket. I Lundbeck fortsætter man, selvom de konkrete resultater er svære at få øje på.

Det blev lanceret med pomp og pragt, men kørte helt i grøften.

Novo Nordisks storstilede partnerskab med IBM Watson Health, der skulle skabe nye løsninger til diabetespatienter verden over, er nemlig blevet helt lukket og slukket.

Det bekræfter Novo Nordisk over for FINANS.

»Vi arbejder ikke længere sammen med IBM Watson Health, da vores fokus inden for digital sundhed har udviklet sig i en anden retning, end vi regnede med, da kontrakten blev underskrevet for fire år siden. Vi samarbejder derfor med andre leverandører, der bedre matcher vores behov på området,« oplyser Novo Nordisks presseafdeling.

Hvad er IBM Watson? IBM Watson er en supercomputer, som i dag ikke - som mange måske forestiller sig - er en stor kolos, men en række Power-servere i IBM’s datacentre. Den er tilgængelig via nettet på alt fra smartphones til pc’er, og den kan også bygges ind i mobile apps, som det er tilfældet med IBM Watson Trend App.

Ud fra spørgsmålet kan computeren vurdere spørgerens forudsætninger. Så hvis det er en ekspert, der spørger, får vedkommende et andet svar end en spørger med færre forudsætninger og mindre viden.

Der var ellers ikke grænser for mulighederne, da daværende koncerndirektør i Novo Nordisk Jakob Riis, i dag topchef i redningskoncernen Falck, præsenterede samarbejdet i slutningen af 2015.

»Vi regner med at begynde at få et udbytte af det samarbejde, om ikke med det samme, så meget hurtigt,« sagde Jakob Riis bl.a. ved den lejlighed.

Håbet var også at kunne dokumentere, hvad Novo Nordisks produkter leverer af værdi for patienterne i den almindelige dagligdag.

Det var det, fordi det er, hvad de magtfulde indkøbere betaler for. På den måde var partnerskabet ifølge Jakob Riis »et væsentligt skridt.«

Virkeligheden blev dog en anden, og i det finansielle miljø noterer man sig fra fejlskuddet fra Novo Nordisks side.

»Samarbejdet med IBM Watson har vist sig at være en skuffelse for Novo Nordisk. Det viser meget godt, at det er bedre at love for lidt og levere for meget end omvendt,« siger Claus Henrik Johansen, senior porteføljeforvalter i Danske Bank.

Med IBM Watson betaler man for at aflevere sine data, og det er ikke noget for os. Kristian Schrøder Hart-Hansen, adm. direktør i Leo Innovation Lab

Det har ikke været muligt at få et interview med IBM, men kommunikationschef Benedicte Strøm oplyser følgende i en skriftlig kommentar.

»Novo Nordisks digitale sundhedsrejse udviklede sig i en ny retning, som ikke var forventet up front, da vores samarbejde blev etableret.«.

Hun tilføjer, at begge selskaber er enige om at fortsætte »de gode forretningsforbindelser« og udvikle samarbejde inden for andre teknologiske områder.

Værd at bemærke er imidlertid også timingen for indgåelsen af partnerskabet. Det kom nemlig, blot få måneder efter at den franske ærkerival, Sanofi, indledte et større samarbejde med Google Life Sciences.

Det partnerskab handler om, hvordan de to parter kan forbedre behandlingen af diabetikere ved at kombinere viden i forhold til blandt andet måling af blodsukker og medicindoseringer.

Jeg tror, vi lærer noget fra alle disse ting. Jeg mener, at det er værd at investere for at forstå, hvad teknologi kan gøre for os. Deborah Dunsire, adm. direktør i Lundbeck

Supercomputeren IBM Watson kom på alles læber, da den i 2011 for alvor gjorde sit indtog ved at levere en yderst solid sejr i quizprogrammet Jeopardy, men siden har der været mere stille, når det handler om succeshistorierne.

Eksempelvis valgte det verdensberømte kræftinstitut MD Anderson Cancer Institute i USA for få år siden at afslutte sit partnerskab med IBM. ifølge fagmediet IEEE Spectrum havde instituttet brugt over 400 mio. kr. på det kuldsejlede digitale eventyr.

I 2018 kunne det amerikanske medie STAT News så fortælle, at IBM Watson både havde foreslået forkerte og usikre behandlingsmuligheder af kræft.

I virkelighedens verden har det dog ikke haft konsekvenser, da ingen udelukkende træffer beslutninger på baggrund af, hvad supercomputeren IBM Watson foreslår.

Heller ikke Lundbeck virker til at have fået specielt meget ud af partnerskabet, som det danske medicinalselskab indgik lidt mere end et år efter Novo Nordisk.

Planen var ellers, da samarbejdet blev indgået i 2017, at man ved at koble selskabets egen ekspertise i hjerneforskning med IBM’s kognitive computerteknologi, kunne forbedre grundlaget for det arbejde.

Ambitionen var så, at man bedre blev i stand til at udvikle både ny, men også bedre, medicin til de i alt omkring 425 mio. mennesker i verden, som lider af de psykiatriske og neurologiske sygdomme, som Lundbeck i første omgang fokuserede samarbejdet på.

»Mange af de data, der kommer ud af det, bliver brugt på vores forskningsaktiviteter. Der er ikke et specifikt udkom af det, men det føder vores forskningsaktiviteter,« siger Deborah Dunsire, adm. direktør i Lundbeck.

Så det har været det værd hidtil, eller hvordan ser du det?

»Jeg tror, vi lærer noget fra alle disse ting. Jeg mener, at det er værd at investere for at forstå, hvad teknologi kan gøre for os,« siger Lundbeck-topchefen.

De finansielle detaljer er aldrig blevet oplyst i hverken Novo Nordisks eller Lundbecks tilfælde, men partnerskaberne med IBM Watson fungerer generelt sådan, at man betaler et beløb for at gå adgang til IBM Watson.

Som tilfældet med MD Anderson Cancer Institute viser, er der langtfra tale om småpenge.

Og netop pengene spiller en rolle. Hos Leo Pharmas innovationsenhed, Leo Innovation Lab, har man helt fra begyndelsen fravalgt at samarbejde med IBM Watson.

»I Leo Innovation Lab har vi valgt ikke at samarbejde med IBM Watson, fordi vilkårene dengang ikke var attraktive. Vi har mange partnerskaber omkring data, men før vi vil indgå nogle sådanne, skal der være tale om et ligeværdigt partnerskab. Med IBM Watson betaler man for at aflevere sine data, og det er ikke noget for os,« siger Kristian Schrøder Hart-Hansen, adm. direktør i Leo Innovation Lab.