Ny teknologi beregner din bilafgift på et par minutter

Et succesfuldt leasingselskab har lanceret en ny service, der kan skære timer af arbejdet med at udregne registreringsafgiften på biler.

Det kan være et tidskrævende arbejde, når man som bilforhandler eller bilkøber skal forsøge at udregne registreringsafgiften på en bil. Mange faktorer spiller ind, og den store mængde af dokumentation, som man skal fremskaffe, kan virke uoverskuelig.

Derfor har Autosource Group, der står bag det succesfulde leasingrådgivningskoncept Flexlease.nu, udviklet en teknologi, der kan bruges til at finde den rette afgift samt fremvise dokumentation for udregningen. Teknologien er et vigtigt skridt i en bilbranche, der mangler strømligning i arbejdet med beregningerne, lyder det fra Kent Bernsdorf, der er adm. direktør i Autosource.

»Mange andre har givet op på vejen, og vi har en branche, som om nogen har brug for struktur og mere hastighed i det, vi skal beregne. Der er ikke mange virksomheder, som ikke har dette behov flere gange om dagen. Så er det klart, at hvis man kan fjerne en times arbejde med ét klik, har man gjort det noget nemmere for bilforretningerne og leasingselskaberne,« siger Kent Bernsdorf.

Ifølge Thomas Møller Sørensen, der er branchedirektør for bilbranchen under Dansk Industri, kan forhandlerne godt spare tid ved at lade eksterne leverandører beregne afgift. Men han understreger samtidig, at man skal være opmærksom på, hvem der hæfter for værdiansættelsen.

»Fordi vi har en værdibaseret afgift i Danmark, kan afgiften godt variere en smule afhængig af, hvilken dokumentation man bruger. Der kan ligge et stort arbejde i at indhente denne dokumentation, og her kan det være godt for den enkelte forhandler at bruge sådan et tilbud. Man skal bare være sikker på, hvem der hæfter for den afgift, man kommer frem til, for i sidste instans er det altid Motorstyrelsen, der afgør, om afgiften er korrekt,« siger han.

Afgiftsberegneren fungerer ved, at kunden indtaster bilens stelnummer eller registreringsnummer, hvorefter beregneren kan fastsætte bilens værdi og dermed fastsætte den korrekte afgift. I første omgang henvender beregneren sig primært til professionelle, men Kent Bernsdorf vil ikke afvise, at private kunder også bliver et mål i fremtiden.

I forvejen findes der forskellige afgiftsberegnere på internettet, men i form er denne den første af sin slags.

Godt 100 danske virksomheder er i dag tilknyttet abonnementsordningen. Det er dog meningen, at den nye service skal vokse meget mere, end hvad der hidtil har været tilfældet.

»Vi går efter, at cirka 1.000 danske virksomheder skal bruge beregneren. Vi kommer til at gå relativt hårdt til markedet her i december og januar, og så må vi se, hvor hurtigt det går. Endnu har vi ikke haft mange, der ikke synes, at det er en god idé, fordi besparelsen i de enkelte virksomheder er så stor,« siger Kent Bernsdorf.