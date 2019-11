Det spanske biludlejningsfirma Goldcar, som mange danskere bruger på ferien i Sydeuropa, har igen fået et rap over nallerne.

Hvis man rejser på ferie i Sydeuropa og skal leje en bil, kan det være en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden valget falder på det spanske selskab Goldcar.

For tredje gang på få år er biludlejningsfirmaet blevet straffet med en millionbøde på grund af sine kontroversielle forretningsmetoder.

Det er den italienske konkurrencemyndighed AGCM, der netop har tildelt Goldcar en bøde på 25 mio. kr. Årsagen er, at Goldcar har »vildledt« kunder.

Ifølge AGCM har Goldcar tvunget kunder til at købe dyre tilvalgsforsikringer ved at »stresse dem psykologisk med misvisende argumenter,« lyder det.

Desuden bestrider den italienske konkurrencemyndighed de procedurer, der udføres af biludlejningsfirmaet på tidspunktet for køretøjets check-in og check-out.

Bl.a. er det kommet frem, at nogle kunder er blevet bedt om at underskrive den såkaldte check-out-inspektionsrapport, før de hentede deres køretøj, og at mindre skader, der ikke var med i rapporten, fordi de ikke var betydelige, faktisk blev opkrævet i slutningen af biludlejningsperioden som en ny skade.

Både i 2017 og 2018 har Goldcar fået millionbøder, og på Trustpilot vrimler det med sure anmeldelser fra Goldcar-kunder, der føler sig enten snydt eller dårligt behandlet.

De sure anmeldelser går bl.a. på dårlig service, manglende informationer og opkrævning af betaling for skader på udlejningsbilerne uden dokumentation.

Forbruger Europa har udarbejdet fem råd til danskerne, når de lejer bil til ferien.