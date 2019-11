Hotellerne ligger på Mallorca, Menorca og de Kanariske Øer og har tilsammen mere end 2000 værelser.

Spies-gruppen i Norden viser styrke efter separationen fra Thomas Cook.

Gruppen har købt den spanske hotelkæde Aroe, der består af 12 hoteller på Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Mallorca og Menorca.

Opkøbet omfatter i alt 2194 værelser.

"Hotellerne Sunwing Alcudia og Sunprime Waterfront på Mallorca og Sunwing Fañabé Beach på Tenerife samt Sunprime Atlantic View og O.B.C. på Gran Canaria er alle blandt Spiesgruppens absolut mest eftertragtede. Med opkøbet af Aroe sikrer Spies, at de hoteller bliver i gruppen på lang sigt," skriver selskabet i en pressemeddelelse.

»Vi er meget tilfredse med, at vi nu har sikret nogle af vores mest populære hoteller for fremtiden og samtidig skabt virkelig gode muligheder for at vokse med nye hoteller i Middelhavsregionen og på De Kanariske Øer,« siger Jan Vendelbo, administrerende direktør, Spies.

Hotellerne har et mangeårigt partnerskab med Spies-gruppen.

”Ud over mange tilfredse kunder og ansatte har et omfattende arbejde med bæredygtighed på hotellerne resulteret i, at otte hoteller har modtaget Guldstatus, som er højeste niveau i Travelife’s bæredygtighedscertificering,” lyder det fra Spies.

Aroe (Airtours Resort Ownership Espania) driver 12 hoteller med i alt 2194 værelser og 1.700 ansatte på Tenerife, Gran Canaria, Mallorca og Menorca.

Købsprisen er ikke offentliggjort.