Per Aarsleff skifter formand og forhøjer aldersgrænsen

Entreprenørkoncernens forhenværende anfører, Ebbe Malte Iversen, vender nu tilbage til Per Aarsleff Holding. Som bestyrelsesformand med en udvidet aldersgrænse.

Danmarks største entreprenørkoncern Per Aarsleff Holding skal have ny bestyrelsesformand, idet Andreas Lundby ikke genopstiller til posten på generalforsamlingen om et par måneder.

Den nuværende formand fylder 70 år i 2020 og falder dermed for aldersgrænsen efter at have siddet for bordenden siden 2013.

I en meddelelse til fondsbørsen hedder det, at koncernen i stigende grad lægger vægt på, at faglige og branchemæssige kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen. Derfor indstilles forhenværende adm. direktør Ebbe Malte Iversen til bestyrelsen med henblik på at overtage formandsædet.

Han stoppede i 2018 efter et livslangt virke og er blot et år yngre end sin forgænger, så bestyrelsen indstiller ved samme lejlighed, at aldersgrænsen for formanden hæves fra 70 til 75 år.

Fra årsskiftet vil direktør Nicolai Schultz med særligt ansvar for koncernens byggeriaktiviteter i øvrigt få plads i direktionen, der derefter består af adm. direktør Jesper Kristian Jacobsen, viceadm. direktør Lars M. Carlsen og Nicolaj Schultz samt koncernøkonomidirektør Mogens Vedel Hestbæk.