Verdens største kryptovaluta rasler ned i værdi.

Bitcoin ramte i dag et seks måneders lavpunkt, efter at den kinesiske centralbank advarede om risiko ved kryptovaluta både i forbindelse med udstedelse og handel med dem.

Bitcoin, der er verdens største kryptovaluta, faldt med 9 pct. til 6,929 dollar, hvilket er det laveste niveau siden maj, skriver Reuters.

Den kinesiske centralbank, People's Bank of China (PBOC), oplyser, at den vil gøre noget ved de tilfælde af ulovligheder, der involverer virtuelle valutaer. PBOC er i gang med at lancere sin egen digitale valuta.

Jamie Farquhar, porteføljeforvalter i det London-baserede kryptofirma NKB Group, siger, at erklæringen fra centralbanken gav en fornemmelse af, at blockchain i Kina sandsynligvis ikke vil indeholde kryptovalutaer som bitcoin.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, sagde i sidste måned, at verdens næststørste økonomi burde fremskynde udviklingen af blockchain-teknologi.