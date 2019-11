Ubers tidligere topchef sælger aktier for ti milliarder kroner

Travis Kalanick har på få dage vekslet Uber-aktier til cash for milliarder – selvom aktiekursen er faldet med 35 pct. siden børsnoteringen.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Det bliver nok ikke noget problem at finansiere julegaver og julemad for Travis Kalanick, den berømte og berygtede stifter af Uber.

Siden han den 6. november kunne begynde at sælge ud af sin aktiepost i Uber, har han nemlig solgt hele 53.246.845 aktier. Det svarer til cirka ti milliarder kroner, der så til gengæld landede på hans bankkonto, skriver Bloomberg.

Andre med store aktieposter i Uber har også solgt aktier siden den låste periode efter børsnoteringen sluttede. For eksempel Kalanicks medstifter Garret Camp. Men han har ’kun’ solgt for 135 mio. kr., omkring én procent af hans samlede Uber-aktiepost.

Travis Kalanick har dog ikke cashet fuldstændigt ud. Han har stadig lidt under halvdelen af sine Uber-aktier tilbage, og så har han også tidligere investeret to milliarder kroner i selskabet CloudKitchens, som lejer professionelle køkkener ud. Selskabet blev i en ny investorrunde værdisat til 33,4 mia. kr., da Saudi-Arabiens Vision Fund skød 2,7 mia. ind i konceptet.

Det er blot ti år siden den i dag 43-årige Travis Kalanick startede Uber. Men han blev afsat som topchef for Uber i 2017 efter flere skandaler, samtidig med at flere store, internationale satsninger ikke lykkedes. Allerede der – før Ubers børsnotering – begyndte han at sælge ud af sin ejerandel. Men de fleste forventede, at Ubers værdi ville stige endnu mere, når aktierne først kunne handles på det frie marked.

Det skete dog ikke. Uber blev børsnoteret i maj 2019, og siden har kursen stort set ikke været over de 45 dollars, som den blev udbudt til. I dag er kursen under 30 dollars, og Ubers manglende succes med børsnoteringen bliver udlagt som et bevis på, at Uber og mange andre voksende tech-selskaber har været overvurderet af investorerne på det seneste.