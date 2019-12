Insider står frem: Momssvindlere sendte hospitalsudstyr til Islamisk Stat

Personer i et dansk momssvindelnetværk var involveret i at få leveret hospitalsudstyr til Islamisk Stat. Det fortæller en insider fra netværket. Ifølge insideren kendte PET godt til forsendelserne, ligesom de også kendte til forbindelsen mellem momssvindel i Danmark og jihadister.

Terrorbevægelsen Islamisk Stat modtog livsvigtigt hospitalsudstyr gennem personer i et dansk momssvindlernetværk.

Det fortæller en i dag dømt forretningsmand Mehmet, som Finans og dagbladet Information har valgt at anonymisere pga. hans sikkerhed. Ifølge Mehmet kendte Politiets Efterretningstjeneste, PET, til forsendelserne. Den danske efterretningstjeneste kendte også til, at forretningsmænd med forbindelse til bl.a. Islamisk Stat var involveret i momssvindel.

»Det ved jeg, fordi de selv forsøgte at rekruttere mig,« siger Mehmet.

Hospitalsudstyret blev i 2015 sendt til en anden forretningsmand i netværket – en kendt dansk IS-kriger - hvis efternavn figurerer på en række fakturaer med forsendelser af bl.a. benproteser og avanceret udstyr til elkirurgi til Syrien.

Det, der bliver bestilt, virker korrekt og viser, at det er en, der har forstand på det. Kirurg og tidligere overlæge.

Finans og Information har vist fakturaerne til to danske kirurger, der begge har været udsendt for Forsvaret i krigszoner. De siger begge, at fakturaerne virker troværdige. En af dem er tidligere overlæge Finn Warburg.

»Det, der bliver bestilt, virker korrekt og viser, at det er en, der har forstand på det,« forklarer han.

Det samme siger speciallæge i kirurgi ved Herlev Hospital, Peter Søndergaard.

Grand Theft Europe · Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske non-profit researchorganisation Correctiv. · Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU. · Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

De nye oplysninger vækker opsigt blandt terroreksperter. Flere peger bl.a. på, at opbygningen af et hospitalsvæsen var en vigtig del af Islamisk Stats krigspropaganda under krigen. En af dem er Magnus Ranstorp, forskningsleder ved Forsvarshøjskolen i Stockholm.

»Det rejser jo selvsagt nogle meget alvorlige spørgsmål. Der kan selvfølgelig være alle mulige gode grunde til, at den danske efterretningstjeneste har handlet, som den har handlet. Men hvis penge franarret den danske stat og livsvigtigt hospitalsudstyr med PET’s vidende er blevet en del af statsopbyggelsen af Islamisk Stat, så ville jeg som dansk politiker ønske at få en forklaring fra regeringen om baggrunden for det,« siger han.

Selv var Mehmet gennem flere år en del af et dansk netværk af formodede momssvindlere, som ifølge en kortlægning foretaget af Finans og dagbladet Information i dag skylder den danske stat over en mia. kr. i manglende moms og skat.

Ifølge Mehmet havde PET alle de fornødne oplysninger til at gribe ind overfor svindlerne. I dag føler han sig udnyttet af de danske myndigheder, bl.a. fordi han var den eneste af sine samarbejdspartnere fra dengang, der blev tiltalt for momssvindel.

»Jeg råbte og skreg om, at der var fejl i mit anklageskrift - både overfor politiet og hos andre instanser. Trods det blev jeg dømt,« siger han.

I et skriftligt svar erkender Rigsadvokaten, at fejl i sagen i 2017 betød, at dele af den blev opgivet. Mehmet fik stadig en fængselsstraf, som han dog aldrig har afsonet, fordi han har forladt landet.

Finans og Information har ikke kunnet dokumentere Mehmets kontakt med PET.

Men en korrespondance viser, hvordan han fra efteråret 2018 og et år frem har været i kontakt med den mand, han siger, er hans kontaktperson i PET. Nummeret er til et taletidskort, der ikke kan spores.

Selv forklarer PET i en skriftlig kommentar, at efterretningstjenesten ingen kommentarer har til sagen.