For to år siden åbnede den finske kæde Classic Pizza i Danmark. Det bebudede antal restauranter er udeblevet, underskuddet er vokset, og nu er den første danske restaurant lukket.

Armbevægelserne var store, da den finske pizzakæde Classic Pizza i efteråret 2017 åbnede sin første danske restaurant i Aarhus.

Classic Pizza planlagde i første omgang at åbne fem restauranter i Danmarks fire største byer. Hvis det gik godt, ville flere restauranter komme til for kæden, der slår sig op på anderledes gourmet- og luksusoplevelser som pizzaer med rensdyr og champagne.

Men så langt er Classic Pizza endnu aldrig kommet. Foruden restauranten i Aarhus er det blevet til to restauranter i København, og nu er restauranten i Aarhus endda lukket.

»Når du er på en vækstrejse og bliver international, er det uheldigvis naturligt, at nogle steder ikke præsterer på den måde, som det var planlagt. Vores totaltrenoverede og pæne restaurant i Aarhus opnåede ikke det niveau, der var nødvendigt,« skriver Classic Pizzas danske landechef, Tommi Aaltonen, i en kommentar.

Han understreger dog, at Classic Pizza fortsat kigger på nye lokationer rundt om i Danmark som planlagt.

Classic Pizzas danske datterselskab har i de første to leveår haft millionunderskud. Senest blev det i 2018 til et underskud efter skat på 5,8 mio. kr.

Classic Pizzas ultimative mål er at blive Nordens førende kæde inden for gourmetbranchen. Derfor var strategien i efteråret 2017, at Classic Pizzas samlede antal restauranter skulle vokse fra 15 til 50 senest i 2021.

Dette mål er der et stykke vej til endnu, da der ifølge Classic Pizzas hjemmeside lige nu er 21 restauranter i kæden i Finland, Sverige og Danmark.

Classic Pizza er ejet af familien Toivanen, som åbnede den første restaurant i 1996 og er blevet velhavende på foretagendet i Finland.

Kædens pizzaer koster mellem 95 og 210 kr. og anbefales ofte serveret med champagne som drikkelse. Flere af pizzaingredienserne er økologiske, og pizzaerne kan fås med anderledes topping som honning, shiitake-svampe eller bratwurst.