Lego driller Tesla med 'brudsikker' Cybertruck

Efter en fejlagtig demonstration af sin nye Cybertruck har Tesla måttet stå på mål for en masse drillerier - nu også fra Lego.

Det forløb ikke ligefrem fejlfrit, da elbilproducenten Tesla i sidste uge fremviste sin nye Cybertruck.

En smadret rude stjal opmærksomheden, og nu har Lego meldt sig i koret af Tesla-spøgefugle med sin egen "klodsede" version af cybertrucken. Det skriver onlinemagasinet Techcrunch.

På sin Twitter-profil har Lego offentliggjort et billede af en bil lavet af klodser, der minder miskendeligt meget om promobilledet for Teslas nye Cybertruck.

Billedet er akkompagneret med beskrivelsen: »Garanteret brudsikker.«

Samme beskrivelse brugte Tesla-chef Elon Musk om selskabets nye Cybertruck, da han i sidste uge skulle præsentere den. Her lod han Teslas egen bildesigner, Franz von Holzhausen, kaste en metalkugle mod en af bilens ruder, der med det samme gik i stykker.

Teslas fejlagtige forsøg på at bevise, at den nye Cybertruck er brudsikker blev offer for megen hån på internettet og resulterede tilmed i, at bilgigantens aktie efterfølgende faldt med seks pct.

Cybertrucken er Teslas bud på en moderne pickup-truck. Ifølge Tesla selv kan den accelerere fra 0 til 100 km/t på kun tre sekunder. Og til trods for en demonstration, der ikke gik som planlagt, beretter Elon Musk alligevel om, at der indtil videre er forudbestilt over 200.000 Cybertrucks.

Bilen koster mellem 270.500 kr. og 474.000 kr., og de første modeller forventes at blive leveret i begyndelsen af 2021.