Det familieejede kølekoncern har fart i indtjeningen og satser især på at få flere danske kunder.

Man behøver ikke være kendt vidt og bredt for at være en succeshistorie i dansk erhvervsliv.

Spørg bare hos den familieejede kølegigant Tefcold, der er stort set ukendt i Danmark, men som eksporterer sine varer til over 100 lande.

Selskabet med hovedsæde i Viborg har netop præsenteret sit bedste regnskab nogensinde, og det betyder millioner på kontoen til ejerfamilien.

54 mio. kr. før skat tjente Tefcold-koncernen i seneste regnskabsår. Væksten i omsætningen, der ikke offentliggøres, var på 22 pct.

»Resultatet er et tydeligt bevis på, at vores beslutning om at overtage salget på det hjemlige marked var den helt rigtige,« siger adm. direktør Jesper Kirkeby Hansen.

Tefcold sælger køle- og fryseløsninger til det professionelle marked, og det har gennem årene været en indbringende forretning for familien Christensen, som ejer virksomheden.

Over en 10-årig periode har Tefcold haft et samlet overskud på over 300 mio. kr.

Stort set hele virksomhedens salg finder sted i udlandet, men det skal der laves om på. Derfor opsagde Tefcold sidste år samarbejdet med en mangeårig dansk distributør og overtog for første gang salget af egne produkter i Danmark – præcis på samme måde som i alle de andre lande, Tefcold er aktiv i.

Det har fået salget i Danmark til at vokse måned for måned, siger Jesper Kirkeby Hansen.

Samtidig har opkøbet af et britisk selskab, Interlevin, øget både kundegrundlaget og paletten af mulige produkter. Med en ny langsigtet strategi vil Tefcold introducere mindst 10 nye produktserier hvert år.

Det seneste år har dog også budt på udfordringer. Særligt brexit har affødt panderynker.

»Brexit har gjort mange af vores kunder i Storbritannien usikre, og for at skabe så meget tryghed som muligt har vi fyldt vores engelske lagre helt op, så de kan være sikre på levering, hvis det britiske farvel til EU medfører en toldmur. Den store lagerbinding er en kalkuleret risiko for at afhjælpe uroen,« siger Jesper Kirkeby Hansen.

Tefcold blev etableret i midten af 1980'erne af Torben Lindblad Christensen og faderen Frede Christensen. Virksomheden er ejet af Christensen-familien, mens adm. direktør Jesper Kirkeby Hansen har en ejerandel på 5 pct.