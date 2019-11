Kendismægler blev frataget titel - det stoppede ham ikke

Den kendte danske ejendomsmægler Peter Norvig er igen kommet i problemer.

Den tidligere topmægler Peter Norvig fortsætter den opsigtsvækkende deroute, som begyndte, da han under finanskrisen tabte hele sin formue.

For et år siden blev Peter Norvig frataget retten til at være ejendomsmægler i et år pga. for langsom tilbagebetaling af depositum. Nu viser det sig, at Norvig efterfølgende er fortsat med at udgive sig som ejendomsmægler. Det skriver Ekstra Bladet.

I frakendelsesperioden på et år fortsatte Peter Norvig med at bruge den beskyttede titel, og igen har der været problemer med at tilbagebetale kunders depositum. Det fremgår af en ny kendelse fra Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Derfor har ejendomsmæglerfirmaet Living Homes, som Peter Norvig er ansat i, fået en bøde på 275.000 kr.

I den konkrete sag indbetalte et par et depositum på 93.750 kr. til Living Homes, der er en af landets største ejendomsmæglere inden for projektsalg.

Parret lagde depositummet for en ejerlejlighed, men handlen gik i vasken, fordi parrets bank ikke ville sige god for købet. Derfor bad parret om at få returneret deres depositum.

Over en måned senere var pengene stadig ikke tilbagebetalt.

»Nu er min tålmodighed ved at være opbrugt med hensyn til tilbagebetaling af vores deponering på 93.750 kr. Jeg syntes. det er meget kritisabelt. at I på den ende side ser, at vi deponerer et stort beløb meget hurtigt og samtidig får at vide, at der ingen problemer er med tilbagebetaling, hvis købet ikke går igennem. Nu viser det sig så, at det er der alligevel. Vi har nu igennem snart 2 måneder forsøgt at få vores penge tilbage, hvilket stadig ikke er lykkedes. Undskyldninger er mange, og troværdigheden til jeres firma er ved at være meget lille,« skrev parret til Peter Norvig.

Pengene er nu returneret til parret, men Living Homes fik altså en bøde for dels nølen med depositummet, dels for misbrug af mæglertitlen.

Det er langtfra første gang, at Living Homes bliver straffet af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. I otte sager har mæglerfirmaet fået bøder for sammenlagt 1 mio. kr., skriver Ekstra Bladet.

Living Homes var tidligere ejet af familien til rigmanden og revisoren Carsten Gottschalck, men blev i sommer sidste år solgt til den danske erhvervskvinde Pauline Hüffeldt.

Peter Norvig og hans hustru Hanne Nørrisgaard havde kæmpe succes med at sælge boliger, inden finanskrisen ramte og fik boligmarkedet til at krakke. Da mistede parret hele deres formue og var tæt på at gå personligt konkurs.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Norvig.