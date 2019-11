Chemometec-aktien styrtdykker efter at selskabet har meddelt, at man ændrer i ledelsen og ønsker at suspendere aktien.

Chemometec har fredag eftermiddag varslet en ændring i ledelsen, hvor en ny direktør ventes at kunne tiltræde snarest muligt.

Selskabet oplyser i en meddelelse til fondsbørsen ikke, hvilken ændringer der er tale om.

På den baggrund anmoder Chemometec fondsbørsen om suspension af aktien.

Og det er bestemt ikke almindelig praksis, at Chemometec i forbindelse med et forestående skifte i ledelsen har anmodet om suspendering af handlen med selskabets aktie. Det vurderer Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef hos Sydbank.

- Det er meget, meget langt fra normalen. Det er rasende unormalt, at et skifte i topledelsen får den konsekvens, at aktien suspenderes. Det er med til at skærpe opmærksomheden om, hvad der ligger bag, siger Jacob Pedersen.

Han bakkes op af Ulf Nielsson, der er lektor hos Copenhagen Business School (CBS) og har blandt andet aktiemarkeder og fondsbørser som ekspertområder:

- Det er opsigtsvækkende, og det skaber usikkerhed. Man kan godt forstå, at aktien falder, for normalt beder man ikke om en suspendering af aktien, uden at der er noget meget betydeligt, der venter. Det skal være rigtig stort, for selv ved eksempelvis et meget negativt regnskab, der i sig selv kan få stor effekt på aktien, er det ikke normalt, at man beder om at få aktien suspenderet, lyder det fra Ulf Nielsson.

Nasdaq vil nemlig ikke suspendere handlen med aktien. Det fortæller Jakob Kaule, der er ansvarlig for overvågning hos Nasdaq Copenhagen, til Ritzau Finans.

- På det foreliggende grundlag suspenderer vi ikke handlen. Vi mener ikke, der er grundlag for det. Så længe der er transparens fra selskabet, mener vi godt, vi kan opretholde handlen, siger han.

Investorerne tager ikke godt imod Chemometecs meddelelse. Aktien falder fredag eftermiddag omkring 16 pct.