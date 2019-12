Kendt dansk smykkedesigner begæret konkurs

Louise Kragh sælger smykker i over 50 lande. Nu risikerer hendes firma at lukke.

Den danske smykkedesigner Louise Kragh, der sælger sine varer i en lang række butikker både i Danmark og udlandet, risikerer at må lukke sit firma.

Efter flere år med underskud og en omsætning, der ikke var høj nok til at holde biksen kørende, har Louise Kragh begæret sit smykkefirma konkurs. Det bekræfter kurator Christian Juul Madsen.

Han siger samtidig, at der er »stor interesse for køb af virksomheden,« og at der lige nu pågår en salgsproces. Det er således usikkert, om Louise Kraghs smykkefirma overlever.

Finans forsøger at få en kommentar fra stifteren.

I det seneste årsregnskab for Louise Kragh.dk ApS udtrykte selskabets revisor væsentlig tvivl om den fortsatte drift. Økonomien i smykkefirmaet var »anstrengt,« lød det, og for at holde firmaet i live måtte Louise Kragh nedbringe sine omkostninger til et minimum.

»Den fortsatte drift er betinget af, at omsætningen opretholdes på det nuværende niveau samt at budgetterede omkostninger iøvrigt overholdes,« lød det i regnskabet.

Ved udgangen af regnskabsåret havde Louise Kraghs smykkefirma gæld for næsten 7 mio. kr. og en egenkapital på kun 281.000 kr. Der var i gennemsnit 11 fultidsansatte i firmaet.

Louise Kragh har hovedsæde i Aarhus, hvorfra alle smykkerne bliver produceret. Smykkerne sælges i over 500 mode-, smykke- og interiørbutikker i over 50 forskellige lande.